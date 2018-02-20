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    Фотоленты

    Гордость США показала свои выдающиеся формы в сексуальных купальниках

    (обновлено: )67420
    Кейт Аптон
    Кейт Аптон
    Кейт Аптон
    Кейт Аптон
    Кейт Аптон
    Кейт Аптон
    Кейт Аптон
    Кейт Аптон
    Кейт Аптон
    Кейт Аптон
    Кейт Аптон
    Кейт Аптон
    Кейт Аптон
    Кейт Аптон
    Кейт Аптон
    Кейт Аптон
    Sports Illustrated Swimsuit
    Кейт Аптон
    Sports Illustrated Swimsuit
    Кейт Аптон
    Sports Illustrated Swimsuit
    Кейт Аптон
    Sports Illustrated Swimsuit
    Кейт Аптон
    Sports Illustrated Swimsuit
    Кейт Аптон
    Sports Illustrated Swimsuit
    Кейт Аптон
    Sports Illustrated Swimsuit
    Кейт Аптон
    instagram.com/kateupton
    Кейт Аптон
    instagram.com/kateupton
    Кейт Аптон
    Sports Illustrated Swimsuit
    Кейт Аптон
    instagram.com/kateupton
    Кейт Аптон
    instagram.com/kateupton
    Кейт Аптон
    instagram.com/kateupton
    Кейт Аптон
    instagram.com/kateupton
    Кейт Аптон
    instagram.com/kateupton

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    Актриса и супермодель Кейт Аптон разместила в Instagram серию фотографий, на которых примерила сразу несколько купальников, среди которых как сдельные модели, так и дерзкие бикини. Это не первая работа Аптон для Sports Illustrated, и все же каждый раз фотографы и стилисты находят новые удачные образы, наряды и ракурсы, которые подчеркивают красоту и роскошные формы Кейт.

    Смотрите также: Фотомодель смыло волной на съемках

    Ранее сообщалось, что фотосъемка для модели Кейт Аптон, которая проходила на нидерландском острове Аруба в Карибском море, едва не закончилась серьезными травмами, так как американскую красавицу сбила с ног накатившая сзади волна.

    Смотрите также: Теннисистки показали соблазнительные тела у океана

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