Гордость США показала свои выдающиеся формы в сексуальных купальниках

Актриса и супермодель Кейт Аптон разместила в Instagram серию фотографий, на которых примерила сразу несколько купальников, среди которых как сдельные модели, так и дерзкие бикини. Это не первая работа Аптон для Sports Illustrated, и все же каждый раз фотографы и стилисты находят новые удачные образы, наряды и ракурсы, которые подчеркивают красоту и роскошные формы Кейт.

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Ранее сообщалось, что фотосъемка для модели Кейт Аптон, которая проходила на нидерландском острове Аруба в Карибском море, едва не закончилась серьезными травмами, так как американскую красавицу сбила с ног накатившая сзади волна.

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