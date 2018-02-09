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    Фотоленты

    Самые сексуальные модели снялись в оригинальной фотосессии

    (обновлено: )49802
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    instagram.com/solidandstriped
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    instagram.com/solidandstriped
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    instagram.com/solidandstriped
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    instagram.com/solidandstriped
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    instagram.com/solidandstriped
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    instagram.com/solidandstriped
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    instagram.com/solidandstriped
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    instagram.com/solidandstriped
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    instagram.com/solidandstriped
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    instagram.com/solidandstriped
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    instagram.com/solidandstriped
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    instagram.com/solidandstriped
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    instagram.com/solidandstriped
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    instagram.com/solidandstriped
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    instagram.com/solidandstriped
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    instagram.com/solidandstriped
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    instagram.com/solidandstriped
    Самые сексуальные модели современности снялись в оригинальной фотосессии
    instagram.com/solidandstriped

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    "Ангелы" Victoria’s Secret приняли участие в съемке для календаря Solid & Striped Swim Team, сообщает Harper’s Bazaar. 

    В съемке участвовали: Лили Олдридж, Хейли Клаусон, Джордан Данн, Ханна Фергюсон, Изабели Фонтана, Тони Гарн, Джессика Харт, Эльза Хоск, Энико Михалик, Каролин Мерфи, Барбара Палвин, Наташа Полли и Жозефин Скривер. Сами съемки проходили на Багамских островах.

    А девушки позируовали в купальниках собственного дизайна.

    "Я хотела создать винтажный вариант, который был бы удобен и практичен, и чтобы его обладательница могла надеть его не только на фотосессию. Я считаю, что завышенная талия у купальника подойдет для любой фигуры", — прокомментировала Лили Олдридж.

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