Самые сексуальные модели снялись в оригинальной фотосессии

В съемке участвовали: Лили Олдридж, Хейли Клаусон, Джордан Данн, Ханна Фергюсон, Изабели Фонтана, Тони Гарн, Джессика Харт, Эльза Хоск, Энико Михалик, Каролин Мерфи, Барбара Палвин, Наташа Полли и Жозефин Скривер. Сами съемки проходили на Багамских островах.





А девушки позируовали в купальниках собственного дизайна.





"Я хотела создать винтажный вариант, который был бы удобен и практичен, и чтобы его обладательница могла надеть его не только на фотосессию. Я считаю, что завышенная талия у купальника подойдет для любой фигуры", — прокомментировала Лили Олдридж.



