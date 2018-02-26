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    Сексуальная модель из США шокировала фанатов замужеством

    (обновлено: )929
    Избранником Эмили Ратаковски стал актер, который снялся в картинах "Натюрморт" (2006), "Бог знает что" (2014) и "Хорошее время" (2017) с Робертом Паттинсоном в главной роли.
    Модель Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Макларда
    Фото instagram.com/sebobear

    КИЕВ, 26 фев - РИА Новости Украина. Знаменитая модель Эмили Ратаковски сыграла свадьбу с американским кинопродюсером Себастьяном Бир-Маклардом, фотографии молодожены опубликовали в социальных сетях.

    Как отмечают поклонники Эмили, ее замужество стало полной неожиданностью для всех. Всего неделю назад ходили слухи о расставании Ратаковски с ее предыдущим бойфрендом и тут оказалось, что одна из самых сексуальных девушек мира шоу-бизнеса скоропалительно выскочила замуж.

    Свадебная церемония пары прошла в Нью-Йорке. Эмили отказалась от традиционного свадебного платья, заменив его желтым брючным костюмом. Вместо фаты на ней была черная шляпка с вуалью. Жених предстал в светлом костюме серо-розового оттенка.

    Фото instagram.com/emrata
    Модель Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Макларда

    Об избраннике модели известно, что ему 30 лет. Он актер, а также является продюсером и партнером в кинокомпании Elara Pictures. В фильмографию Брайана входят картины "Натюрморт" (2006), "Бог знает что" (2014) и "Хорошее время" (2017) с Робертом Паттинсоном в главной роли.

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    Состояние Макларда оценивается в 11,7 миллионов долларов.

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