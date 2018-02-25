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    Ученые назвали лекарства, приводящие к сердечному приступу

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    По мнению ученых, ибупрофен, диклофенак, целекоксиб, мефенамовая кислота и напроксен могут привести к сердечному приступу или инсульту. В своем исследовании ученые опирались на данные 56 тысяч взрослых людей с повышенным давлением.
    Таблетки в руке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Ученые из Тайваня зафиксировали опасность пяти известных во всем мире обезболивающих лекарств, пишет British Journal of Clinical Pharmacology.

    Лекарства. Архивное фото
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    По мнению ученых, ибупрофен, диклофенак, целекоксиб, мефенамовая кислота и напроксен могут привести к сердечному приступу или инсульту. В своем исследовании ученые опирались на данные 56 тысяч взрослых людей с повышенным давлением. Выяснилось, что у одного из 330 человек, употреблявших ибупрофен, случался сердечный приступ или инсульт за четыре недели.

    В свою очередь, целекоксиб оказался еще опаснее и привел к такому же исходу одного из 105 человек.

    Также сообщается, что сердечный приступ или инсульт произошел у одного человека из 245 и у одного из 214, употреблявших диклофенак и напроксен соответственно.

    А от мефенамовой кислоты инсульт или сердечный приступ случился у одного из 394 человек.

    Напомним, японцы придумали препарат, который может убить вирус гриппа за 24 часа.

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