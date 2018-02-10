Эксперт: миллиард гривен на бесплатные лекарства - очень мало

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Список бесплатных лекарственных средств по программе "Доступные лекарства" расширили на 13 позиций — до 47 препаратов, которые на 100% будут возмещаться за счет государства. В целом, в обновленный реестр медпрепаратов вошло 239 наименование 48-ми производителей, из которых 18 украинских и 30 иностранных. По сравнению с предыдущим перечнем, в новом реестре доступных лекарств стало на 24 позиции больше для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, на 14 — для диабета II типа, и на 3 позиции — для лечения бронхиальной астмы.

Эффективность и доступность программы реимбурсации в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Игнатов.

Скриншот видео Исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Игнатов.

47 бесплатных препаратов из почти 250-ти, стоимость которых компенсирует государство, это достаточное количество, чтобы украинцы почувствовали пользу от программы "Доступные лекарства"?

— Мы говорим все-таки о 47 молекулах, которые потом переводятся в рыночных условиях в 200 с лишним торговых наименований конкретных препаратов. Конечно, это очень мало. Потому что всего на рынке более 2,5 тысяч молекул. Это — действующее вещество. Да, международное название действующего вещества. Потому что, например, препаратов, их несколько на рынке. У нас рынок, в основном, генерический. То есть одну молекулу могут выпускать 10, 15, 20, 30 производителей. Что важно, что эти препараты все-таки сконцентрированы в тех заболеваниях или в тех терапевтических нозологиях, если говорить медицинскими терминами, которые, в основном, и влияют на смертность населения в Украине. Вот это — ключевой момент.

С расширением списка лекарств можно будет каким-то образом повлиять на смертность? Это позитивное решение, что именно эти препараты вводят?

— Конечно же. Сама программа лечения артериальной гипертензии — это колоссальный прорыв для Украины, для системы здравоохранения. Потому что четверть взрослого населения у нас болеет артериальной гипертензией. Последствием этого заболевания фактически является инсульт или инфаркты. То есть если пациент регулярно не принимает таблетки для того, чтобы контролировать свое артериальное давление, то мы имеем потом два варианта сердечно-сосудистой катастрофы.

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Насколько еще надо расширить список, чтобы охватить хотя бы базовые потребности?

— О чем говорит министерство и команда, которая работает с этими списками? И что говорят специалисты? Что да, нам нужно просто определиться, на какие патологии у нас хватает денег. Мы лечим артериальную гипертензиею, мы занимаемся сахарным диабетом второго типа, инсулины для диабетиков первого типа у нас и раньше закупались. И мы добавили лечение бронхиальной астмы. Дальше это вопрос, какие нозологии еще мы готовы лечить за те деньги, которые у нас есть. Тоже давайте будем честными. То, что государство собирается в текущем году выделить 1 млрд гривен на эту программу, это капля в море. Размер фармрынка в текущем году предварительно можно оценить в 65 или 70 млрд гривен.

Сколько всего нужно на программу такого типа в нынешних реалиях? Почему не все аптеки хотят сотрудничать по этой программе?

— По первому вопросу — все очень просто. Наши восточноевропейские соседи имеют участие государства в стоимости медикаментов, в стоимости рынка, на уровне от 30% и выше. То есть в нашем случае 30% от 70 миллиардов — это порядка 20-21 млрд гривен. Вот тогда мы бы приблизились к уровню Польши, Словакии, Чехии, Прибалтики. Это первый вопрос. Второй вопрос, по аптекам. К сожалению, у нас был пилотный проект, если помните, это было 4 года назад, и получилось так, что 31 декабря государство не успело рассчитаться со всеми аптеками за поставленные ранее препараты. И потом остались долги. И аптечные сети и аптеки вынуждены были эти долги просто списывать. А у государства в следующем году пилотный проект закончился, в бюджете денег нет, чиновники разводят руками и говорят: извините, программа больше не финансируется. Поэтому все с очень большой опаской подходят к этим программам, и финансирование всегда годовое — раз. Во-вторых, этим дали наводку региональным чиновникам, а там уже начались всевозможные истории, что тут у меня у кума есть аптечная сеть, еще у кого-то есть аптечная сеть, а давайте с ними, а вас не пустим. А кто-то и вообще не хочет, потому что еще помнит историю старых долгов и так далее. Участие в этих программах не очень рентабельно для аптек.

Эти препараты, на которые расширили список, они дорогие? Есть еще дешевле? На основании чего формируются подобные списки?

— К сожалению, мы опять пытаемся на очень ограниченный бюджет купить максимальное количество таблеток. То есть нужно понимать, что реимбурсация — это полное или частичное возмещение стоимости. То есть те препараты, которые попадают в это возмещение, это самые дешевые препараты, которые есть на рынке. И государство надеется в дальнейшем еще дальше снижать на них цены, хотя, честно говоря, в нынешних условиях это не очень реалистично.

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Напомним, советник и.о. министра здравоохранения Ольга Стефанишина в эфире "ГС" заявила, что наконец-то министерство выходит на правильный график закупки лекарств, а народный депутат Украины, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Олег Мусий считает, что Минздрав снял с себя ответственность за лекарства для украинцев.