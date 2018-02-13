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    Японцы придумали лекарство для лечения гриппа за сутки

    (обновлено: )40210
    Создатели лекарства утверждают, что пациенту необходима только одна доза препарата для полного выздоровления. Третья фаза клинических испытаний препарата завершилась в январе.
    Флаг Японии в Токио, 22 мая 2015 г.
    Toru Hanai

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Японцы придумали препарат, который может убить вирус гриппа за 24 часа, сообщает ScienceAlert.

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    Новый препарат представляет собой балоксавир марбоксил (baloxavir marboxil). Создатели лекарства утверждают, что пациенту необходима только одна доза препарата для полного выздоровления. Третья фаза клинических испытаний препарата завершилась в январе.

    Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило производство препарата в начале февраля 2018 года. Компания-производитель ожидает официального разрешения в марте.

    Если министерство выдаст разрешение, первую партию препарата планируют выпустить в мае 2018 года. Сделать выводы об эффективности препарата в "полевых условиях" удастся уже зимой 2019 года. 

    Напомним, в Киеве по данным на понедельник, 12 февраля, гриппом и ОРВИ заболели 25 тысяч 831 человек. 

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