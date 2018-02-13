В Украине запретили популярное лекарство от кашля

КИЕВ, 13 феф — РИА Новости Украина. Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, ввела полный запрет на продажу, хранение и реализацию лекарственного препарата "Пектолван Ц" по в флаконах №1 по 100 мл с дозировочной ложечкой производства ПАТ "Фармак" Украина серий 270817, 280817, 290817, 300817, 310817, 321017.

Причиной запрета муколитического отхаркивающего средства стала несоответствие маркировки лекарственных препарата по показателям "Описание".

В связи с этим Госслужба своим распоряжением обязала все субъекты госсобственности, осуществляющие реализацию, хранение и применение данного препарата немедленно проверить наличие запрещенного препарата, изъять его из оборота и вернуть поставщику, сообщают "Вести".

В случае невыполнения данного распоряжения при выявлении нарушений, владелец будет нести ответственность согласно действующему законодательству.

"Пектолван Ц" это муколитический препарат, который применяется при острых хронических заболеваниях дыхательных путей в целях разжижения и облегчения отхаркивания.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Украины намерено ввести закупки иммунобиологических препаратов на три года вперед с целью бесперебойного снабжения вакцин.