Одесса, жизнь после медреформы: пока кругом проблемы

РИА Новости Украина

Медицинская реформа в Украине и в Одессе в частности вышла на новый этап. 13 марта вступил в силу Приказ МОЗ Украины № 157, который отменяет многие устаревшие формы медицинской документации. Смысл изменений – сокращение медицинской отчетности, отход от привычной советской бюрократии, отсечение рудиментов. Что изменится на практике в работе врачей? К чему готовиться пациентам? И что в связи с этим происходит в поликлиниках Одессы уже сегодня? Редакция "Одесской жизни" попыталась разобраться в этих вопросах.

Отныне врачи – не по талонам!

По закону. Больше всего изменений должно произойти в бывших районных поликлиниках, то есть в центрах первичной медико-санитарной помощи. Главное, чему стоит порадоваться всем, это отмена талонов. Ранее даже компьютеризированным медучреждениям полагалось при каждом обращении пациента к врачу оформлять талон амбулаторного пациента или талон на прием к врачу, а также талон для регистрации заключительных уточненных диагнозов.

Читайте также: Украина в шоке: как жить-то после реформ – похоронной и медицинской

Все эти талоны по сути дублировали информацию, которая заносилась в амбулаторные карточки. Минздрав честно признал, что вся эта кипа бумаги в дальнейшем просто пылилась в коробках, к ней никогда больше не обращались. При этом по статистике, за время независимости Украины только на заполнение этих трех талонов наши медработники потратили около пятисот миллионов часов. Теперь же для того, чтобы попасть на прием к семейному врачу, нужна будет просто электронная регистрация.

odessa-life.od.ua Медицинская документация

В Одессе по факту. Это единственное изменение, которое действительно заметно в поликлиниках города. Впрочем, во многих учреждениях талоны пациентам по утвержденной форме не выдавали и раньше. В регистратуре поликлиники чаще всего можно было получить только стикер или обрезок бумаги с именем врачи и временем, на которое назначен прием.

С онлайн-регистрацией на прием к врачу тоже выходит не очень складно: система электронной записи на прием к семейным врачам запущена пока только в двух городских медучреждениях – Центре первичной медико-санитарной помощи № 14 и детской городской поликлинике № 6.

Звоним не в регистратуру, а прямо врачу

По закону. Теперь не нужно будет звонить в регистратуру, чтобы вызвать врача на дом. Забудем о затянувшихся разговорах с сотрудницей регистратуры, которая параллельно записывает ваши симптомы и отвечает на вопросы трёх посетителей, заглядывающих в окошко.

При необходимости можно будет просто созвониться со своим семейным врачом и договориться о визите. "Книга записей вызовов врачей на дом" отменена. Сами врачи по новым правилам не обязаны отчитываться о посещении каждого больного, который позвонил в регистратуру. Реальное оказание помощи пациентам выходит на первый план. И о времени семейного врача наконец заговорили как о ценном ресурсе: его нужно беречь и помнить, что когда врач отправляется к вам на дом, он теряет время, в которое мог бы помочь нескольким другим пациентам.

Предполагается, что врач и пациент будут общаться по телефону непосредственно друг с другом. Это позволит, во-первых, сразу дать совет по ситуации, а заодно решить – действительно ли врачу стоит зайти к пациенту на дом.

Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura Врач. Архивное фото

Вся отчетность врача сводится, в общем, к четырем цифрам в день: общее количество обращений взрослых и детей и общее количество посещений их на дому. Все эти данные фиксируются в одной краткой, легко заполняемой форме отчёта.

В Одессе по факту. Поликлиники продолжают работать в прежнем режиме. Регистратуры, журналы регистрации вызовов – все. В любой ЦПМСП можно дозвониться и "заказать" врача на дом в связи с повышением температуры или давления. В ответ на вопрос о том, как повлияли изменения в законодательстве на реальную работу и ведение документации, из регистратуры отправляют к главврачу.

Главврачи либо оказываются заняты на совещаниях, либо советуют обращаться в пресс-службу Департамента здравоохранения города.

Студент – тоже человек!

По закону. Минздрав признал, что студент – это обычный человек, а значит ему положена обычная амбулаторная карта. Поэтому дополнительная форма под названием "Медицинская карта студента" с 13 марта отменяется.

За всеми необходимыми справками о состоянии здоровья, о пропусках по болезни и за медицинской помощью студенты смогут обращаться к своему обычному семейному врачу. У иногородних студентов будет возможность заключить договор с семейным врачом по месту фактического временного проживания. Существующие студенческие поликлиники перейдут в разряд обычных и будут конкурировать за пациентов на общих основаниях.

В Одессе по факту. На сегодняшний день все это – только в проекте и на бумаге. В регистратуре одесской студенческой поликлиники нас успокоили: не волнуйтесь, пока все по-старому! Работаем в прежнем режиме, с медицинскими картами студента, приносить амбулаторную карту или переводиться в другую поликлинику не нужно.

Медицинской карте не место в школе?

По закону. По приказу № 157 утратившим силу считается и такой документ, как "Медицинская карта ребенка". Раньше ее полагалось предоставлять при поступлении в школу или детский сад для дальнейшего хранения там. В стране ежегодно заполнялось до миллиона таких медицинских карточек.

МОЗ аргументирует такое решение не только экономией времени, но и соображениями законности. В официальном заявлении по этому поводу сказано, что хранение персональных медицинских данных в учебных заведениях противоречит нашему законодательству, потому как они не имеют лицензии на медицинскую практику.

В Одессе по факту. В одесском Департаменте образования и науки подтверждают, что такие медицинские карты ребенка впредь не будут требовать при поступлении в детсады и школы. И опровергают свежий миф о том, что не потребуется и общая справка о медосмотре. Медсправку потребуют, но вот порядок прохождения обязательного медосмотра ребёнком Минздрав планирует изменить. Так что внимательно следим за ходом реформы и законодательством.

В Одессе по факту. В одесских школах в этом смысле пока ничего не изменилось. Более того, на просьбы выдать отмененные и по сути недействительные медицинские карты ребенка на руки родителям – следует отказ. Школьные медсестры объясняют, что реформа пока коснулась только отмены талонов в поликлиниках. И добавляют, что медкарта ребенка в школе жизненно необходима: там и информация о прививках, и данные об аллергических реакциях, противопоказаниях, общем состоянии ученика. Все это важно знать медицинскому сотруднику школы или детсада для выполнения своих обязанностей. По сути они при этом правы, а по закону, выходит, не очень.

Altopress/EAST NEWS/Michele Constantini Врач. Архивное фото

Реальные итоги "бумажной медреформы" на сегодня

К вступившей в силу отмене устаревших форм медицинского учета одесское здравоохранение в целом пока оказалось не готово. Не заметно не только реальных изменений, но и даже попыток проинформировать население о новых порядках.

В медучреждениях не появилось плакатов с разъяснениями о новых правилах работы с 13 марта этого года. И сама работа по приему пациентов ведется по-прежнему. Точно так же не информирован о данном этапе реформы медицинский персонал поликлиник и школ. И не проведено ни одной пресс-конференции от городского здравоохранения с пояснениями и комментариями по Приказу МОЗ Украины № 157 в Одессе.

Отдельные медработники при попытках прояснить ситуацию рьяно доказывают, что в новостях опять все переврали, а речь в приказе Минздрава шла исключительно об отмене талонов для пациентов на приём к врачу.

Главврачи отсылают со всеми вопросами по этому поводу в пресс-службу Департамента здравоохранения. Но в пресс-службе точно так же оказываются не готовы давать пояснения.

Возможно, мы снова оказались в привычной ситуации, когда принятые в Киеве законы и нормы физически невозможно исполнить в Одессе. По ряду естественных причин: в связи с нереальными сроками, из-за недостатка финансирования, потому что изменения взяты "с потолка" и внедрение их может обернуться общим неудобством или даже срывом работы медиков вообще.

Но Приказ № 157 был подписан 26 января, то есть полтора месяца назад. Было время как минимум подготовить заявление о том, что переходный период на новые правила в Одессе затянется. И пояснить – надолго ли это у нас?..