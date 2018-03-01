Насиров показал в декларации 6 гривен годового дохода

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Уволенный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров опубликовал ежегодную декларацию за 2017 год. Декларация экс-чиновника обнародована в Едином государственном реестре декларации, также он заполнил декларацию перед увольнением за 2018.

Согласно внесенным данным, годовой экс-главы фискальной службы составлял 6 гривен процентов в "Укргазбанке".

Жена экс-чиновника Екатерина Глимбовская за год получила доход в 9 147 062 гривен, львиную долю из которых, более 9 миллионов гривен, составила "передача прав и обязанностей по договору об участии в Фонде финансирования строительства". Кроме того, Екатерина задекларировала "дополнительное благо", полученное от ООО "АЛЬТИС-Констракшн", в котором работает.

Суммарный доход супругов за предыдущий год составил 9 147 068 гривен и на полтора миллиона уменьшился по сравнению с 2016 годом.

Практически все недвижимое и движимое имущество в декларации Насирова было куплено до 2017 года. Единственное, что экс-чиновник с женой приобрели в прошлом году – каждый по часам, у самого Насирова появился третий "Breguet", а у жены – третий "Rolex".

Кроме часов, в декларации Насирова, как и в предыдущие годы, значатся такие многочисленные ценности, как ювелирные изделия, произведения искусства, антиквариат, коллекционные монеты, вино, сумки, одежда, комплект домашнего серебра и хрусталя, сервиз и тому подобное.

Большую часть недвижимого имущества бывший глава ГФС или арендует, или декларирует как собственность жены. Это 22 земельных участка, 5 квартир, 3 дома (два жилых и один дачный), машино- и паркоместо в Черниговской и Киевской областях и в столице. Но сам Насиров владеет лишь 3 участками из всего перечисленного.

Денежные активы Насиров с женой хранят как наличными, так и на банковских счетах. В 2017 году они задекларировали 53,5 миллионов гривен (из них 50 миллионов – залог), 175 тысяч долларов и 30 евро.

Насиров также декларирует права аренды, владельцами вероятно арендованного имущества значатся британский банк HSBC и компания Toynbee Partnership Housing Association Ltd.

Кабинет министров в среду, 31 января, уволил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы.

Отстраненный руководитель ГФС имеет британский паспорт, что является причиной для его увольнения с занимаемой должности.

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В то же время сам Насиров собирается обжаловать решение об отстранении на время следствия, потому что уверен, что имеет все права возглавлять фискальное ведомство.

В ночь на 7 марта 2017 года Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог.

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.