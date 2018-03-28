Кабмин назначил нового главу Национальной службы здоровья

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина.Facebook.
"Тематический Кабмин по вопросам здравоохранения назначил избранного на конкурсе О. Петренко руководителем НСЗУ. Премьер заверил последнего в 100% поддержке", — написал Илык в микроблоге.
По его словам, правительство на заседании в среду также приняло "все готовые проекты правовых актов для полноценной трансформации отрасли и старта приписной кампании".
Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения создает правительственную горячую линию по вопросам медреформы.