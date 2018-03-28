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    Кабмин назначил нового главу Национальной службы здоровья

    (обновлено: )180
    Как отметил заместитель министра здравоохранения, "тематический Кабмин по вопросам здравоохранения назначил избранного на конкурсе О. Петренко руководителем НСЗУ".
    Кабмин назначил председателя Национальной службы здоровья Украины
    facebook.com/oleg.petrenko2

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. 

    Медицинский работник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Кабмин в среду, 28 марта, назначил председателем Национальной службы здоровья Украины Олега Петренко, сообщил заместитель министра здравоохранения Роман Илык в своем Facebook.

    "Тематический Кабмин по вопросам здравоохранения назначил избранного на конкурсе О. Петренко руководителем НСЗУ. Премьер заверил последнего в 100% поддержке", — написал Илык в микроблоге.

    По его словам, правительство на заседании в среду также приняло "все готовые проекты правовых актов для полноценной трансформации отрасли и старта приписной кампании".

    Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения создает правительственную горячую линию по вопросам медреформы.

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