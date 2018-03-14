Минздрав отменил "морально устаревшие" медицинские карты и талоны

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Министерство охраны здоровья с 13 марта отменило формы первичной учетной документации, назвав их "морально устаревшими".

"Отныне медицинские работники не обязаны заполнять, обрабатывать и хранить учетные формы, которые уже давно потеряли свою актуальность, но годами продолжали оставаться рудиментом советской бумагоориентированной системы здравоохранения", – говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте ведомства.

Читайте также: Правозащитники требуют "выбирать омбудсмена по-честному"

"Приказом Министерства отменены последние талоны и отчетность по диспансерному наблюдению. В то же время МОЗ начинает переход к цивилизованной модели вызовов врачей на дом… Не менее важно, что МОЗ признает студентов обычными людьми, а медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад является отныне ненужной", – уточняется в сообщении.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила мотивы данных решений.

"Диспансеризация" – регулярный осмотр здоровых людей – не существует и не признается в цивилизованных странах мира как эффективная модель здравоохранения. Кроме того, почти везде "диспансеризация" в Украине проводится на бумаге. По сути врачи заполняли кипы форм, которые вообще не имели никакого смысла. Украина переходит на модель регулярных скрининговых осмотров по группам риска со середины года", – написала Супрун в Facebook.

"Отменяется медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад. Дети должны пройти только обычные медицинские осмотры у своего врача, и получить стандартную справку", – добавила она.

Читайте также: Неделя Верховной Рады: чего ждать кроме самопиара?

Также, согласно решению Минздрава, отменяется форма № 025-3/о "Медицинская карта студента". У всех студентов теперь будет обычная амбулаторная карта.

Ранее сообщалось, что Верховной Раде предложено рассмотреть вопрос об увольнении Ульяны Супрун.