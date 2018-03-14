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    Минздрав отменил "морально устаревшие" медицинские карты и талоны

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (303)

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    В заявлении министерства говорится, что "отныне медицинские работники не обязаны заполнять, обрабатывать и хранить учетные формы, которые уже давно потеряли свою актуальность". Также отменяется отчетность по диспансерному наблюдению.
    Министерство здравоохранения Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Министерство охраны здоровья с 13 марта отменило формы первичной учетной документации, назвав их "морально устаревшими". 

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    "Отныне медицинские работники не обязаны заполнять, обрабатывать и хранить учетные формы, которые уже давно потеряли свою актуальность, но годами продолжали оставаться рудиментом советской бумагоориентированной системы здравоохранения", – говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте ведомства.

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    "Приказом Министерства отменены последние талоны и отчетность по диспансерному наблюдению. В то же время МОЗ начинает переход к цивилизованной модели вызовов врачей на дом… Не менее важно, что МОЗ признает студентов обычными людьми, а медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад является отныне ненужной", – уточняется в сообщении.

    Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила мотивы данных решений.

    "Диспансеризация" – регулярный осмотр здоровых людей – не существует и не признается в цивилизованных странах мира как эффективная модель здравоохранения. Кроме того, почти везде "диспансеризация" в Украине проводится на бумаге. По сути врачи заполняли кипы форм, которые вообще не имели никакого смысла. Украина переходит на модель регулярных скрининговых осмотров по группам риска со середины года", – написала Супрун в Facebook.

    "Отменяется медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад. Дети должны пройти только обычные медицинские осмотры у своего врача, и получить стандартную справку", – добавила она.

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    Также, согласно решению Минздрава, отменяется форма № 025-3/о "Медицинская карта студента". У всех студентов теперь будет обычная амбулаторная карта.

    Ранее сообщалось, что Верховной Раде предложено рассмотреть вопрос об увольнении Ульяны Супрун

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