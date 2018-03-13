Правозащитники требуют "выбирать омбудсмена по-честному"

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Утром во вторник в Мариинском парке мелькали оранжевые куртки — коммунальщики до сих пор продолжают ликвидировать следы снесенного силовиками "МихоМайдана" (палаточный городок сторонников Михаила Саакашвили был снесен силовиками 3 марта).

У здания Верховной Рады, где парламентарии собрались на очередное заседание, массовых акций на этот раз никто не проводил. Только представители общественных правозащитных организаций вышли на небольшой митинг с требованием к депутатам организовать процесс избрания омбудсмена "без политизации и манипуляций".

Парламентарии должны назначить уполномоченного Верховной Рады по правам человека, поскольку срок полномочий пребывающей на этой должности Валерии Лутковской истек еще в апреле 2017 года. Однако правозащитники опасаются, что процедура назначения нового уполномоченного будет недостаточно прозрачной.

"Сейчас (назначение омбудсмена — Ред.) — это политизированный процесс. А институт омбудсмена должен быть свободен от политических влияний. Это необходимо для того, чтобы бескомпромиссно отстаивать права человека, которые часто нарушаются… во взаимодействии с органами государственной власти", — сказала журналистам глава правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик.

Она сравнила институт омбудсмена со "звоночком", который "должен сигнализировать, если в стране что-то не так" (в связи с этим она напомнила и о разгоне "МихоМайдана" — тогда Валерия Лутковская отреагировала, заявив о нарушении конституционных прав граждан).

По словам правозащитницы, если омбудсмена будут контролировать политики, то — "этот звоночек перестанет звонить… страна скатится к тоталитаризму".

Правозащитница добавила, что омбудсмен, по украинскому законодательства, "имеет очень широкий мандат", поэтому необходимо на этой должности иметь компетентного человека, а для этого — "нужен прозрачный конкурс". С призывами к Киеву провести такой конкурс выступали и международные правозащитные организации. Но реакции пока нет.

Между тем, по словам участников акции, избрание омбудсмена в Верховной Раде сейчас практически невозможно из-за "конфликта норм": так, "специальный закон устанавливает определенный порядок назначения уполномоченного по правам человека, но этот порядок противоречит регламенту Верховной Рады".

"Создав этот конфликт двух норм, депутаты уже вывели этот процесс за рамки легитимности", — пояснила Печончик.

Она также сообщила, что украинские правозащитники вместе с зарубежными коллегами будут продолжать настаивать на своем: "нужна перезагрузка… пусть депутаты прекратят этот театр, фарс, эти спекуляции — должен состояться открытый конкурс".

Участники акции призвали нардепов "привести процесс в норму", вернуться при избрании омбудсмена от открытого голосования к тайному, обеспечить обсуждение кандидатур, словом, "выбирать по-честному".

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Напомним, в мае 2017 года комитет Верховной Рады по вопросам прав человека утвердил кандидатов на должность омбудсмена. Ими стали Людмила Денисова (выдвинута "Народным фронтом"), Сергей Алексеев (выдвинут "БПП") и Андрей Мамалыга (выдвинут "Радикальной партией").