Неделя Верховной Рады: чего ждать кроме самопиара?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Учитывая продолжительный период отдыха в феврале, депутатам Верховной Рады предстоит две подряд недели напряженно потрудиться. Но, скорее всего, ближайшая неделя станет только разминкой. Не сложно предположить, что народные избранники будут работать в пол ноги, а все, что не успеют — перенесут на следующую неделю.

Осудить "агрессора"

Между тем, и в предстоящий период у нардепов будет, чем заняться. Безусловно, львиная доля работы, как обычно, будет посвящена вопросам популизма,

Открывая заседание Согласительного совета ВР в понедельник, спикер Андрей Парубий тут же обозначил приоритеты в работе. Так, по его словам, одной из главных задач парламента будет признать недействительными выборы президента РФ в Крыму.

"Только что я подписал постановление, которое было подготовлена депутатами и профильным комитетом об обращении Верховной рады Украины к международному сообществу в связи с подготовкой незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной территории Украины — в Крыму и Севастополе. Парламент Украины призывает все международное сообщество бойкотировать и не признавать эти так называемые выборы президента Российской Федерации, организованные в оккупированном Крыму", — заявил Парубий.

В целях пиара

Отличную картинку для избирателя на этой неделе должна обеспечить красочная процедура охоты на народного депутата от фракции «Оппозиционного блока» Евгения Бакулина. Более того, оппозиционера могут арестовать прямо в зале заседаний — Комитет по вопросам регламента уже разрешил задержание и арест нардепа.

Как считает политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, события в Верховной Раде на предстоящей неделе будут отображением того, что в целом происходит в стране.

"Украина вступила в новый политический цикл, в воздухе запахло выборами. Соответственно, Верховная Рада вступает в предвыборный режим, когда политизация работы парламента уступает место прагматизму и эффективности. Политики пытаются показать себя в лучшем свете, быть святее Папы Римского и демонстрировать крайний патриотизм. Собственно, это и будет определять работу ВР на этой неделе", — говорит эксперт.

По его словам, Верховной Раде ничего не помешает дать "добро" на арест своего коллеги Бакулина.

"В принципе, депутаты обычно не охотно идут на снятие неприкосновенности со своих коллег. Но помня о предыдущем опыте с тем же Добкиным, это вполне возможно. Очевидно, что Бакулин — очередная сакральная жертва на демонстрацию того, что депутаты равны перед народом", — говорит Золотарев.

Не забыть о языке

То, что на текущей неделе Рада будет озабочена прежде всего вопросом пиара говорит и последнее заявление "Народного фронта". Во фракции настаивают на рассмотрении на этой неделе в первом чтении законопроекта "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Сегодня у нас нет закона о государственном языке, хотя статья 10 Конституции Украины гласит, что: "Государственным языком в Украине является украинский язык", — заявил глава фракции Максим Бурбак. "В конце февраля Конституционный Суд Украины признал неконституционным взрывной закон парочки "регионалов", который защищал в Украине не украинский, а русский язык. Конституционный Суд свое дело сделал — восстановил законность и справедливость. Теперь свой долг мы должны выполнить".

Кадры под вопросом

Пожалуй, единственным вопросом, который лежит вне плоскости популизма на этой неделе может стать кадровый. Правда, уверенности в этом по-прежнему нет. Рада еще на прошлой пленарной неделе должна была заслушать отчет главы НБУ Валерии Гонтаревой и назначить в Нацбанк нового председателя, но голосов на это так и не нашлось.

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"Насколько я знаю, по назначению главы НБУ в Раде нет необходимых голосов", — говорит Андрей Золотарев. "Возможно, на протяжении недели ситуация изменится, но на данный момент в стенах Верховной Рады нет консенсуса касаемо назначения главой Нацбанка Якова Смолия. Вряд ли доберутся и до и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун — за ее спиной стоят западные партнеры Украины. Чиновница, которую называют "Доктор Смерть", по закону уже перебрала все возможные и возможные сроки своего пребывания в ранге "и.о.", поэтому не думаю, что в Раде наберется голосов за ее отставку".