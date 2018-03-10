Политик объяснил свой выход из фракции БПП выбором в пользу партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов". Он отметил, что в 2014 году "Азов" только воевал, а на данный момент есть партия "Национальный корпус".
Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Петренко не исключает, что ситуация в Крыму, подаваемая Россией как попытка организации диверсий Украиной, могла быть "чьей-то частной инициативой".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".