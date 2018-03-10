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    Олег Петренко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Народный депутат Олег Петренко
    Нардеп Петренко вышел из состава БПП и присоединился к "Нацкорпусу"
    16:45 12.07.2017
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    Политик объяснил свой выход из фракции БПП выбором в пользу партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов". Он отметил, что в 2014 году "Азов" только воевал, а на данный момент есть партия "Национальный корпус".
    Блокирование отделения Сбербанка бетонными блоками в Киеве
    "Азовцы" заблокировали отделение "Сбербанка" в Киеве бетонными блоками
    13:17 13.03.2017
    1851Уход российских банков из Украины
    Акция протеста проходит под отделением "дочки" российского банка на ул. Владимирской в центре Киева. В ней принимают участие два народных депутата - Андрей Билецкий и Олег Петренко.
    Блокада ж/д сообщения с ЛНР и ДНР
    Сегодня нет механизмом прекращения блокады в Донбассе - нардеп от БПП
    23:48 14.02.2017
    817Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    По словам представителя пропрезидентской фракции в Верховной Раде Олега Петренко, организаторы блокирования грузовых ж/д перевозок в Донбассе заявляют, что их акция "разрастается".
    Народный депутат Олег Петренко. Архивное фото
    В БПП заявили, что уже есть первые жертвы ограблений из-за е-деклараций
    23:26 30.09.2016
    506Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    По словам народного депутата Олега Петренко, к декларантам приходили грабители, маскируясь под представителей общественных организаций, чтобы проверить данные, указанные в электронных декларациях.
    Народный депутат Олег Петренко
    Спецслужбы Украины не способны к диверсионной деятельности - нардеп
    23:04 12.08.2016
    352Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Петренко не исключает, что ситуация в Крыму, подаваемая Россией как попытка организации диверсий Украиной, могла быть "чьей-то частной инициативой".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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