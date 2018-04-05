В Нацслужбе здоровья озвучили зарплату врачей "первички"

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. При введении нового механизма финансирования медицины врач "первички" может рассчитывать на зарплату от 15 тыс до 30 тыс грн.

Об этом заявил глава Нацслужбы здоровья Олег Петренко в интервью Delo.UA.

"Базовый тариф за годовое ведение врачом "первички" одного пациента в 2018 году — 370 грн. Когда мы говорим об этом тарифе, то имеем в виду здорового, трудоспособного человека в возрасте от 18 до 39 лет. Далее идут коэффициенты. Ребенок от 0 до 5 лет считается с коэффициентом 4. От 6 до 17 лет — коэффициент 2,2. С 40 до 64 лет — 1,2. И старше 65 — 2. Кстати, ежегодно базовая ставка будет повышаться. В следующем году будет ориентировочно 450, а не 370 гривен. Коэффициенты также несколько изменят свой вес. Мы соберем сведения, получим реальный срез, и тогда подкорректируем их в соответствии со структурой населения Украины и потребности в медицинских услугах", — отметил Петренко.

По его словам, моделирование показывает, что при правильном хозяйствования врач может рассчитывать на зарплату от 15 до 30 тыс. грн.

Петренко добавил, что основная задача реформы — экономическими стимулами изменить поведение поставщика, чтобы он лучше оказывал медицинские услуги пациенту, то есть мог прогнозируемо формировать свой бюджет на основе количества и качества предоставляемых гражданам услуг.

Глава Нацслужбы здоровья подчеркнул, что переходный период для "первички" действует до конца 2018 года. Петренко подчеркнул, что те учреждения или врачи "первички", которые не перейдут на новую систему финансирования до 2020 года, уже не будут финансироваться Национальной службой здоровья.

Напомним, Министерство охраны здоровья с 13 марта отменило формы первичной учетной документации, назвав их "морально устаревшими".