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    Культура

    "Не навредите". Ассоциация киноиндустрии обратилась к Минкульту

    (обновлено: )28310
    Ассоциация киноиндустрии Украины отмечает, что телепродукт качественно отличается от кино, и призывает Минкульт не совершать действий, которые "могут навредить развитию одной из наиболее перспективных отечественных отраслей".
    Пульт от телевизора
    Flickr.com/espensorvik

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Ассоциация киноиндустрии Украины призывает Министерство культуры Украины не совершать действий, которые "могут навредить развитию одной из наиболее перспективных отечественных отраслей". Соответствующее обращение направлено главе министерства Евгению Нищуку, сообщает LB.ua.

    Ранее сообщалось, что Минкультуры разработало рекомендации "относительно оценки фильмов патриотической направленности", они вынесены на обсуждение коллегии министерства, заседание которой должно состояться 27 февраля в 14:00. Согласно рекомендациям отдельно созданная комиссия будет распределять 500 миллионов гривен из государственного бюджета.

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    В киноассоциации обеспокоены ситуацией, которая сложилась вокруг финансирования украинского кино в 2018 году.

    "Во-первых, у Минкульта нет разработанной структуры и механизма по отбору качественных кинопроектов. (…) Во-вторых Уже сейчас существует дефицит средств, выделенных на создание национальных фильмов, которые выиграли конкурсные отборы при Госкино Украины", — говорится в сообщении.

    В-третьих, как говорится в обращении ассоциации, согласно разработанным Мулькультуры рекомендациям относительно оценки фильмов патриотического направления предлагается выделение средств на разножанровые игровые и неигровые телефильмы, телесериалы, анимационные фильмы, телевизионные фильмы-спектакли, неигровые фильмы (сериалы).

    "В разработанных документах уже не предвидено выделение средств именно на кинопроизведения. Обращаем внимание, что телепродукт качественно отличается от кино", — сказано в обращении ассоциации.

    lb.ua
    Обращение Ассоциации киноиндустрии Украины
    lb.ua
    Обращение Ассоциации киноиндустрии Украины

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