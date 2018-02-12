Посол ЕС возмущен промедлением Киева внедрением соглашения об ассоциации

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли возмущен промедлением Киева во внедрении соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом он написал в статье, опубликованной в понедельник на сайте интернет-издания "Европейская правда".

Ранее Мингарелли заявил, что Киев отстает от графика проведения реформ, которые предусматривает имплементация соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По его словам, Украина должна приложить больше усилий в таможенной и налоговой политике, в вопросе задания рабочих мест. Согласно анализу представительства ЕС на Украине, в период с 1 декабря 2016 года по 1 ноября 2017 года Киев должен был выполнить 86 обязательств в проведении реформ, однако украинские власти выполнили только 10 из них.

"Не может быть никакого оправдания задержке внедрения соглашения: оно должно выполняться быстро и в полной мере, и ответственность за это лежит на украинской власти, особенно на народных депутатах, избранных, чтобы представлять украинский народ и принимать решения от его имени… К сожалению, сегодня многие важные законопроекты застревают в Верховной раде без движения. Такую практику следует прекратить", — написал Мингарелли.

По его словам, в то же время в украинском парламенте регистрируются законопроекты, которые "противоречат или даже вредят соглашению об ассоциации". Мингарелли отметил, что ЕС готов помогать Киеву преодолевать "сложные задачи и вызовы, которые приносят с собой реформы, в том числе, которые предусмотрены соглашением об ассоциации".

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 сентября 2016 соглашение вступило в полную силу, что открывает путь к реализации положений о сотрудничестве в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.