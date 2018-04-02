Рудяков: война ГПУ, НАБУ и САП будет идти до победного конца

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Скандал вокруг главы Специализированный антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого получил существенное развитие. Генпрокурор Юрий Луценко просит квалификационную дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос о снятии Холодницкого с должности.

Также директор НАБУ Артем Сытник заявил о том, что Холодницкого подозревают в "сливе" информации фигурантам уголовных дел.

Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что Холодницкий был приглашен на допрос в качестве свидетеля, где у него должны были взять образцы голоса, но в назначенное время не явился. Зато глава САП в рамках своего брифинга журналистам сообщил, что о повестке он узнал из эфира телевидения.

Скандал с прослушиванием главы САП Назара Холодницкого в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

(текст публикуется на языке оригинала)

Скандал навколо Холодницького отримав істотний розвиток. Луценко просить кваліфікаційну дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття Холодницького з посади. Що відбувається? Чому антикорупційники весь час чубляться?

— Цікава історія. Вони симпатичні хлопці всі, включаючи Юрія Віталійовича. Можна вболівати або за того, або за того, але це такий верхній шар. Треба за когось одного, але тут виходить така сумна історія, бо ми три роки, вже четвертий пішов, сюди звітуємось на найвищому рівні, включаючи пана президента, звітуємось, що зараз ми візьмемось за корупцію, зараз ми всі інституції зробимо, і Петро Олексійович їздить по світах і всюди каже: ми зробили Антикорупційну прокуратуру спеціалізовану, ми зробили Бюро, ми зробили ще щось, ось зараз залишався антикорупційний суд…

А це ж що зараз відбувається і що відбуватиметься незалежно від того, чим закінчиться, чи піде Холодницький з посади, чи буде йому догана, чи виявиться, що Ситник заслуговує на догану, а Холодницький – "чесна дєвушка", незалежно від цього.

Це означає, що ці наші нові інституції антикорупційні вони не працюють і не працюватимуть і антикорупційний суд можна створювати, не створювати — це вже мертвому припарка, це вже нікого не врятує. Відповідно, вся ця наша звітність за чотири роки, що ми зараз пододаємо корупцію, вона виявилась окозамилюванням.

Це і так було зрозуміло, тепер карти на столі лежать. А те, що хлопці чубляться – це кіно, яке я взагалі не розумію, як це на такому рівні державної служби може бути така фальшиво потрактована прозорість. Для чого вона? Для кого вона потрібна?

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Скільки місяців ми спостерігали за певними нападами ГПУ на ці інституції або навпаки, але яка кішка пробігла зараз між САП, а не ГПУ, що НАБУ пішли на Холодницького з ГПУ спільно?

— Це ми навряд чи колись дізнаємось, як воно насправді, але, мені здається, дуже просто. Це логіка побутова, як на кухні один — в даному випадку — містер Л провокував, оскільки йому треба було якось знищити цю пару Холодницький, пардон, містер Х і містер С, то він провокував і хотів їх розбити, і весь час провокував, мабуть, одному давай разом об’єднаємось, підемо до третього, а третього — на другого. Той відмовився, а цей погодився. Чому цей погодився, мені важко сказати.

Можливо, там, справді, в записах є там, що вони хочуть у нього взяти голос і проаналізувати, чи це рибки говорили, чи це він говорив, можливо, там, справді, є якісь речі, але з того, що Ситник сказав "Дзеркалу тижня", то в принципі там немає предмету для таких буремних подій. Наскільки я бачив, там тільки ж скарга дисциплінарна.

В принципі це може все закінчитись — гора народить мишку, Холодницький одержить догану.

Мова йде про розкрадання чиновниками мерії Одеси справи по заяві Супрун за фактом пропозиції їй неправомірної вигоди, справи, що стосується фірми "Золотий мандарин", розслідувань з е-деклараціями найвищих посадових осіб, розслідувань, пов’язаних з бізнес-інтересами власника великого агрохолдингу. Ситник сказав, що на записах, зроблених в кабінеті Холодницького, містяться дані про "зливання інформації, обшуки, які там готуються тим людям, у яких ці обшуки мали проводитись, утиску на певних посадовців для ухвали ними певних рішень. Мова не тільки про прокурорів". За словами Ситника, мова йде про тиск на суд для ухвали незаконних рішень. Було зафіксовано підбивання свідка до надання неправдивих показів.

— Якщо зараз узагальнити це все, для ясності, Холодницький з цього переліку не робив нічого, що не роблять інші прокурори, включаючи генерального. Крапка.

Витік інформації в ЗМІ – це речі, які постійні і є постійними атрибутами роботи прокуратури, і не лише Спеціалізованої антикорупційної. Тож про це і мова, чому це зараз виникло. З нічого робиться така подія. Це ж довгограюча платівка, це ж не закінчиться, коли там Холодницького запросили, у вівторок на допит до ГПУ? Це ж не закінчиться у вівторок, це буде продовжуватись ця історія. Хтось має перемогти з них.

Деякі інтернет-видання зачепились за Труханова, там багато всього вони наслухали. Чи будуть ці записи оприлюднені?

— По-перше, оприлюднені чи будуть, чи ні? По-друге, чи будуть вони враховані, бо це ж, ми знаємо, що ці всі плівки у нас від ГПУ з’являються в якийсь чарівний спосіб і потім в такий самий чарівний спосіб десь зникають ті голоси, як це тоді називалось, голос, схожий на голос Курченка, і голос, схожий на голос, як цього чоловіка Гонгадзе обговорюють 200 тисяч, а потім виявляється, що немає ні голосів, ні тисяч, тільки дві гранати у наметах.

Це все речі, які, мені здається, ще раз повторюю, не мали бути предметом уваги публіки і ЗМІ, вони мали б вирішуватись у коридорах цих прокуратурних чи антикорупційних органів і з користю для справи, а не для персональних амбіцій.

Неприпустимі речі, коли спілкуються прокурори різного рівня через ЗМІ, це неприпустимо. Один — дає інтерв’ю, другий — збирає брифінг. Зараз ще Луценко прикинеться після літака з Амстердаму, щось скаже в понеділок чи в неділю, він любить цю справу, а мені здається, в цьому немає жодного конструктиву для прокурорської антикорупційної діяльності, тільки негатив.

Напомним, ранее Павел Рудяков в эфире «ГС» высказал мнение, что главу САП Назара Холодницкого действительно могут арестовать, однако как только вмешаются западные кураторы, дело сразу же закроют.