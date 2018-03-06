Украина и ЕС не были готовы в 2014 г к ассоциации – экс-глава МИД

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Украина и Евросоюз были не готовы к выполнению соглашения об ассоциации с ЕС на момент его подписания в 2014 году, заявил свидетель защиты, экс-глава МИД Украины Леонид Кожара во время допроса в Оболонском районном суде Киева по делу бывшего украинского президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 сентября 2016 соглашение вступило в полную силу, что открывает путь к реализации положений о сотрудничестве в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

"Когда Украина вышла на финишную прямую… ЕС … и Украина не готовы были подписать и выполнять это соглашение (об ассоциации — ред.)", — сказал Кожара на заседании суда во вторник, которое транслируют украинские телеканалы.

По его словам, это подтверждается тем, что поспешное подписание соглашения об ассоциации нынешней украинской властью привело к обвалу внешней торговли Украины. "Мы знаем, что по результатам 2014 года внешняя торговля обвалилась в два раза, в том числе с ЕС снизилась на 25%", — сказал Кожара.

Он отметил, что соглашение с ЕС было бы выгодно только в случае, если бы Украины "стала мостом, а не пропастью" между большими политическими и экономическими образованиями евразийского пространства.

По его словам, при внедрении зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС Украина теряла торговые связи с большинством стран, в том числе СНГ, на страны которой приходилось 40% государственной торговли.

"Факт подписания ставил Украину, я лично так оцениваю, на край пропасти и катастрофы, за которыми ожидалось снижение объёмов внешней торговли нашего государства", — подчеркнул Кожара.

Он также напомнил, что ЕС отказался подписывать с Украиной промежуточный документ перед соглашением об ассоциации, подготовленный украинским правительством.

Ранее суд утвердил список из 16 свидетелей стороны защиты, адвокаты настаивали на допросе 138 человек. В числе прочих будут допрошены экс-премьер Украины Николай Азаров, экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев, бывший глава МВД Виталий Захарченко, бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, экс-глава Минобороны Павел Лебедев и ряд других бывших украинских чиновников и жителей Крыма.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.