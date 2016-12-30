Кароль о гастролях в РФ: я поставила нацинтересы выше собственных

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Украинская певица Тина Кароль прокомментировала вопрос о гастролях на территории Российской Федерации.

"Я артист, который сумел поставить национальные интересы выше собственных. Я люблю свою страну, которая меня взрастила. В этом году мы смогли сыграть в Украине 97 концертов, и мне не пришлось прогибаться под изменчивый мир, как поет Андрей Макаревич", — ответила Кароль в интервью порталу "КП в Украине".

Подобные вопросы певице задавали и прежде. Тогда Кароль отвечала уверенно, что выступления на территории РФ неуместны, по крайней мере на данный момент. Спустя какое-то время журналисты вновь поинтересовались, не изменила ли артистка своей позиции по отношению к приглашениям выступить в РФ, где поп-звезду действительно любят и ждут с гастролями.

Напомним, проектом закона предлагалось лишить Ани Лорак, Таисию Повалий, Иосифа Кобзона, Николая Баскова звания "народный артист Украины".

В прошлом году Украина запретила въезд в страну ряду российских деятелей культуры, в том числе певцу Иосифу Кобзону. Он также был внесен в "черный список" Евросоюза и Канады. При этом в феврале 2015 года Кобзон получил звания народного артиста ЛНР, народного артиста ДНР и стал почетным гражданином ДНР. Кобзон ранее неоднократно выступал с концертами в Донецке.