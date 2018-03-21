Прокурорские забавы. Зачем к бизнесменам ходят прокуроры

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Во вторник, 20 марта, в Генеральной прокуратуре Украины состоялась встреча генпрокурора Юрия Луценко с соучредителем компании "Новая почта" Вячеславом Климовым, во время которой стороны договорились о сотрудничестве. Теперь обе стороны делают вид, что ничего не было. Как в анекдоте — ложечки нашлись, но осадок остался.

Разошлись, как в море корабли

"Представитель частного оператора экспресс-доставок в Украине подтвердил, что санкционированные обыски, которые проводились представителями Генпрокуратуры на базах "Новой почты" в нескольких городах страны, были корректными, не сопровождались спецподразделениями, изъятием оргтехники и тем более — не имели намерений рейдерского захвата", — написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Генпрокурор любезно ознакомил сооснователя компании Вячеслава Климова с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений "Новой почты". В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ.

А все началось с того, что по оперативной информации МВД сотрудники "Новой почты" уклоняются от уплаты налогов. Но этого, судя по всему, взявшаяся за спецоперацию ГПУ, не обнаружила после обыска, хотя миллионы наличных средств были изъяты. Более того Генпрокурор и представитель "Новой почты" договорились о сотрудничестве для усовершенствования работы компании, минимизации рисков переправки запрещенных товаров и предотвращения возможных незаконных финансовых услуг с целью уклонения от налогообложения.

От подозрений ГПУ в "Злоупотреблении властью или служебным положением" и "Уклонении от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей" УК Украины, ничего не осталось. Но такой поворот был ожидаем. Это напомнило старые добрые времена, когда сотрудники МВД под руководством Юрия Луценко, из управления по борьбе с организованной преступностью или же управления по борьбе с экономическими преступлениями сначала наезжали на бизнес, немного его прессовали, а позже, за определенную сумму отступных — закрывали дело. При том, что в команде генпрокурора Луценко сегодня работает не мало бывших УБОПовцев, это не удивительно. Поразительно другое, что Генпрокуратура подобными делами заниматься не имеет право — в прокуратуре отменили следствие, запретили общий надзор, а для финансовых расследований создали ДБР. l

Раньше были ягодки, а теперь цветочки…

В ГПУ объясняют, что обыски на "Новой почте" якобы связаны с пересылкой контрафакта и наркотиков, но это уже ни в какие ворота не лезет. А куда же делось дело о неуплате налогов? Рассосалось.

"В определении следственного судьи четко указано, что проведение обысков связано с уклонением от уплаты налогов. При том, что на сегодня нет данных, что "Новая почта" не заплатила налоги, нет никаких решений судов вступивших в законную силу. У меня сложилось впечатление, что кто-то из руководства страны решил таким образом показать, что сними надо делиться. А все заявления премьера ни о чем. За все время, что он был министром, не созданы рабочие места, не упрощено налоговое давление на бизнес, не упрощена уплата налогов и она не стала прозрачной для рядовых предпринимателей. И его заявления о том, что не при чем, только для того чтобы снять с себя ответственность за произошедшее", — отмечает в комментарии РИА Новости Украина старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Хотелось бы увидеть, что сотрудники, которые проводили обыски в "Новой почте" понесут за это ответственность, потому что непонятно каким боком обыски проводила прокуратуры и ликвидированная ГФС.

"Налоговая милиция ликвидирована, ее как таковой нет, но ее сотрудники проводят обыски. А это еще раз наталкивает на мысль, что кто-то решил поучаствовать в доходах "Новой почты". С учетом того, что наш генпрокурор не юрист, а политик и бизнесмен, а подобные мероприятия не в компетенции Генпрокуратуры. Даже прежняя власть такого проделывать с крупными налогоплательщиками себе не позволяла, что позволяет демократическая власть без единого документа", — отмечает Кравец.

Но, как подчеркивает адвокат, в ближайшее время можно ожидать новые придуманные дела по "Новой почте", в качестве оправдания этих обысков.