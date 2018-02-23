Украина не выполнила и половины задач по Соглашению об ассоциации с ЕС

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина.
Сообщается, что общий прогресс выполнения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС в прошлом году составил 41%. Уровень выполнения задач, за которые ответственны центральные органы исполнительной власти, близок к этому показателю — 42%.
Между тем, Верховная рада выполнила только 33% от планового количества задач. "Другие органы государственной власти" – 50%.
Самые высокие показатели достигнуты в выполнении Соглашения в сферах "образование, обучение и молодежь" и "финансовый сектор" — по 100%.
Аутсайдерами стали сектора "общественное здоровье" (4%), "транспорт и почтовые услуги" (11%), "окружающая среда" (27%).
Как сообщалось ранее, в Нидерландах нижняя палата парламента одобрила отмену закона о референдуме, который заблокировал соглашении об ассоциации Украины с Евросоюзом в 2016 году.