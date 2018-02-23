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    Украина не выполнила и половины задач по Соглашению об ассоциации с ЕС

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    Как стало известно, общий прогресс выполнения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС в прошлом году составил 41%. Уровень выполнения задач, за которые ответственны центральные органы исполнительной власти, близок к этому показателю - 42%.
    Флаги Украины и Европейского Союза
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. 

    Контрольно-пропускной пункт на границе
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    Уровень выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС по состоянию на 2017 год составил 41%, говорится в правительственном отчете, который был представлен на конференции "Итоги имплементации Соглашения об ассоциации", сообщает "Европейская правда".

    Сообщается, что общий прогресс выполнения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС в прошлом году составил 41%. Уровень выполнения задач, за которые ответственны центральные органы исполнительной власти, близок к этому показателю — 42%.

    Между тем, Верховная рада выполнила только 33% от планового количества задач. "Другие органы государственной власти" – 50%.

    Самые высокие показатели достигнуты в выполнении Соглашения в сферах "образование, обучение и молодежь" и "финансовый сектор" — по 100%.

    Аутсайдерами стали сектора "общественное здоровье" (4%), "транспорт и почтовые услуги" (11%), "окружающая среда" (27%).

    Как сообщалось ранее, в Нидерландах нижняя палата парламента одобрила отмену закона о референдуме, который заблокировал соглашении об ассоциации Украины с Евросоюзом в 2016 году.

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