Украина не выполнила и половины задач по Соглашению об ассоциации с ЕС

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина.

Уровень выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС по состоянию на 2017 год составил 41%, говорится в правительственном отчете, который был представлен на конференции "Итоги имплементации Соглашения об ассоциации", сообщает "Европейская правда".

Сообщается, что общий прогресс выполнения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС в прошлом году составил 41%. Уровень выполнения задач, за которые ответственны центральные органы исполнительной власти, близок к этому показателю — 42%.

Между тем, Верховная рада выполнила только 33% от планового количества задач. "Другие органы государственной власти" – 50%.

Самые высокие показатели достигнуты в выполнении Соглашения в сферах "образование, обучение и молодежь" и "финансовый сектор" — по 100%.

Аутсайдерами стали сектора "общественное здоровье" (4%), "транспорт и почтовые услуги" (11%), "окружающая среда" (27%).

Как сообщалось ранее, в Нидерландах нижняя палата парламента одобрила отмену закона о референдуме, который заблокировал соглашении об ассоциации Украины с Евросоюзом в 2016 году.