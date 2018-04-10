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    Если РФ прекратит транзит газа. Коболев рассказал об ущербе Украины

    (обновлено: )22802
    По словам главы "Нафтогаза" при прекращении Россией транзита газа через Украину, страна потеряет около 2-3 процента от ВВП.
    Андрей Коболев. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что если Россия прекратит транзит газа через Украину, это может нанести ущерб экономике страны в размере 3,5 миллиарда долларов. Об этом в интервью изданию DW.

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    "Примерно 3,5 млрд долларов. Где-то 2-3 процента от ВВП. Это будет очень болезненно", — подчеркнул Коболев.

    По его мнению, "Россия стремится подавить Украину, как минимум экономически, при мягком сценарии".

    Ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал "троянским конем" проект "Северный поток — 2" для Европейского союза, предположив, что ценой за запуск газопровода будет "раскол в Евросоюзе".

    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". 

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