Если РФ прекратит транзит газа. Коболев рассказал об ущербе Украины

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что если Россия прекратит транзит газа через Украину, это может нанести ущерб экономике страны в размере 3,5 миллиарда долларов. Об этом в интервью изданию DW.

"Примерно 3,5 млрд долларов. Где-то 2-3 процента от ВВП. Это будет очень болезненно", — подчеркнул Коболев.

По его мнению, "Россия стремится подавить Украину, как минимум экономически, при мягком сценарии".

Ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал "троянским конем" проект "Северный поток — 2" для Европейского союза, предположив, что ценой за запуск газопровода будет "раскол в Евросоюзе".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".