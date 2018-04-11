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    Общество

    Евростат сообщил, сколько украинцев получили гражданство стран ЕС в 2016 г

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    По данным Евростата, паспорта стран Евросоюза в 2016 года получили 24 тысячи украинцев, 60% из них получили гражданство Германии, Румынии, Португалии или Италии.
    Флаги Украины и Европейского Союза
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. В 2016 году гражданство стран-членов Европейского Союза получили 24 тысячи украинцев, свидетельствуют данные Евростата.

    Всего в 2016 году около 995 тысяч человек получили гражданство одной из стран ЕС, в 2015 году этот показатель составлял 841 тысячу человек, а в 2014-м — 889 тысяч человек.

    Борис Кушнирук
    Борис Кушнирук, facebook
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    Из общего числа лиц, получивших гражданство одной из стран ЕС, 12% были бывшими гражданами другого государства-члена Евросоюза. Большинство паспортов ЕС получили граждане из стран вне блока или лица без гражданства.

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    Больше всего паспортов одной из стран ЕС в 2016 году получили граждане Марокко (101 300 человек, из которых 89% получили гражданство Испании, Италии или Франции), граждане Албании (67 500 человек, 97% получили гражданство Италии или Греции), Индии (41 700 человек, почти 60% получили британское гражданство), Пакистана (32 900 человек, более половины получили британское гражданство), Турции (32 800 человек, почти половина получила немецкое гражданство), Румынии (29 700 человек, 44% получили итальянское гражданство).

    Паспорта стран ЕС получили 24 тысячи украинцев, 60% из них получили гражданство Германии, Румынии, Португалии или Италии. В 2015 году гражданство стран ЕС получили 19 тысяч украинцев.

    Марокканцы, албанцы, индусы, пакистанцы, турки, румыны и украинцы составляют около трети (33%) от общего числа лиц, получивших гражданство стран ЕС в 2016 году.

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    Румыны (29 700 человек) и поляки (19 800 человек) стали двумя крупнейшими группами граждан страны ЕС, которые стали гражданами другого государства-члена союза.

    Напомним, по данным МИД, в прошлом году Украину покинули миллион человек

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