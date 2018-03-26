Тренд дня: "Замкнутый круг – любую власть украинцы ненавидят"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Большинство граждан Украины относятся к институтам государственной власти крайне негативно, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований "София".

По результатам опроса выяснилось, что подавляющее большинство украинцев крайне критично воспринимают развитие ситуации в стране. Подавляющее большинство опрошенных (70,8%) считают, что власть ведет страну в неправильном направлении. Три четверти (78,8%) респондентов в той или иной мере не одобряют работу президента Петра Порошенко. Не лучше показатели у правительства (81,1% не одобряют его работу) и парламента (не одобряют 87,5%).

Политолог Андрей Ермолаев подчеркнул, что "получены очень тревожные данные – данные на грани социологического SOS". А именно – зафиксировано "обвальное негативное отношение людей к государственным институтам власти" – и к президенту, и к Раде, и к Кабмину.

Выводы о том, что украинцы ненавидят любую власть и украинцы – не патриоты, поскольку презирают свою страну, своего президента и своих лидеров, вполне логичны, считает киевский журналист Вячеслав Чечило.

"Но только если рассматривать вопрос Украины и украинцев с позиции русской (европейской) политической традиции. Увы, эта традиция просто не понимает, что украинцы подразумевают под патриотизмом. Здесь он не имеет ничего общего с модерном и современными национальными государствами, возникшими, по большому счету, только в 19 веке", — отметил Чечило в Facebook.

По его мнению, украинцы большие патриоты, однако их патриотизм архаичнее и его трудно объяснить современным москвичам, однако его прекрасно бы поняли жители Московского Царства.

Скриншот с сайта Facebook

"Официальное государство к патриотизму в Украине не имеет никакого отношения. Когда украинец с придыханием говорит "Украина", он имеет в виду не страну, в которой президент Порошенко, а "грядущий Иерусалим" — землю обетованную. Страну, где для украинцев будут течь молочные реки с кисельными берегами, ну и далее — по списку. И задача украинца – не строить эту волшебную страну (это же очевидно невозможно), а дожить до нее. Любой ценой. Впитанная здесь в кровь архаичная иудейская традиция + отсутствие своего государства на протяжении столетий породили специфическую картину мира", — уточнил журналист.

Он считает, что такая картина с одной стороны, фактически привела к краху постсоветского государственного проекта, рожденного в 1991 году, но с другой делает — политическое украинство вечно привлекательным и неубиваемым.

Главред интернет-издания "Таймер" Юрий Ткачев напомнил, что украинцы любую свою власть рано или поздно начинают ненавидеть.

"Одна очень неглупая в большинстве вопросов женщина недавно заявила: "Я ненавижу Порошенко! Уж как раньше Януковича ненавидела, а теперь Порошенко ещё больше ненавижу!". Не удивлюсь, если перед Януковичем она ненавидела Ющенко. А до него — Кучму. Другой в бложеке пишет: мол, раньше я Путина ненавидел, но щас вот Порошенко ненавижу даже больше", — рассказал Ткачев.

По его мнению, политические украинцы этого своего свойства не отрицают и даже отчасти гордятся им.

"Нет, мол, в нас этого пресмыкательства перед властью, как у россиян, мы, мол, исполнены духа свободы. Не в "духе свободы" дело. Потому что те же самые очень свободные политические украинцы в реальной жизни не смеют даже косо посмотреть на своего непосредственного начальника на работе, который их обирает, да ещё и унижает к тому же", — уточнил Ткачев.

Скриншот с сайта Facebook

Все дело в том, что политическим украинцам жизненно необходимо кого-то ненавидеть, считать его причиной всех своих бед:. Всех сразу или попеременно, акцентировал журналист.

"Потому что же должен хоть кто-то быть виноват в том, что они, политические украинцы, уже 26,5 лет живут в говне, и из года в год погружаются в него всё глубже и глубже. На самом деле, конечно же, понятно, что дело не в Порошенко и даже не в Ленине. Дело в самих политических украинцах, системно и неутомимо переводящих доставшуюся им страну на говно. Дело в самом политическом украинстве как деструктивной идеологии. Но этого политические украинцы никогда не признают", — считает Ткачев.

В то же время, если политический украинец ненавидит власть, добивается смены власти, приводит к власти кого-то другого и надеется на лучшее, то в итоге становится только хуже.

Скриншот с сайта Facebook

"Мы-то понимаем, что лучше стать и не могло, так как никого хорошего к власти политические украинцы не способны привести по определению. Но они-то с этим не согласны. Считают, что их обманули в лучших чувствах. И, конечно же, обманщика ненавидят. Цикл начинается сначала. И прервать этот цикл можно лишь одним способом: понять,что ненавидеть политическим украинцам надо прежде всего самих себя", — подытожил Ткачев.

Наряду с этим, блогеры также прокомментировали последние события во внутренней политике страны. В частности, события вокруг нардепа Надежды Савченко. По мнению экс-министра юстиции Елены Лукаш, в украинском политикуме "особи покрупнее пожирают собственных новорожденных личинок".

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"С удивительным безразличием встретила все новости последних дней. Весь этот каннибализм, все это внутривидовое хищничество, свойственно более чем 1300 видам животных, и, безусловно, ускоряет естественный отбор. Поэтому мне действительно всё равно, кто в этом колхозе герой, кто жертва, кто агент, кто тупой сыщик, и где окопался очередной партизанский отряд с предателем. Особи покрупнее пожирают собственных новорожденных личинок. Пожирают от страха", — считает Лукаш.

Как подчеркнула бывший министр, при этом украинцам, которые с тошнотой наблюдают похрустывание, рассказывают, что страшно должно быть именно им.

Скриншот с сайта Facebook

"Ну надо же, как смело этот панамский ликеро-водочный трест, приравнял свои жировые отложения к самому факту существования Украины. Взорвут их — взорвут страну. Какое сильное и безудержное желание сохраниться): жрать и жить. Украина для Инкогнито. Из состояния безразличия меня вывел услышанный в магазине разговор. —Если будет замес в правительственном квартале — я в этот раз пойду и помогу. —Я тоже пойду. Полюбусь. Полюбуюсь. Понимаете?" — рассказала юрист.

Она акцентировала, что людям в стране уже не надо "никаких "террористов".

"Все уже и так взорвалось. В душах. Предгрозовое у меня ощущение. Как будто грянет гром. Вспыхнет молния. И в ее отсвете мы увидим, как панамцы рвут друг друга на куски. Сами. Полюбуемся", — подытожила экс-министр.

Скриншот с сайта Facebook

Блогер Александробратил внимание на непрекращающийся в стране вопрос по русскоязычным украинцам.

"Знаете, как власть майдана опекает права русскоязычных в Украине, гарантированные Конституцией? Есть такая британская компания Cambridge Analytica. Эта компания разрабатывает стратегические коммуникации, технологии избирательного влияния и принимала участие в более чем двухсот избирательных кампаний по всему миру. Так вот. Из портфолио на сайте компании можно узнать, что к ней обращалась власть Украины – внимание! – для консультаций, как можно воздействовать на жителей Донбасса с тем, чтобы они перестали требовать соблюдения прав русскоязычных", — сообщил Скубченко.

Блогер подчеркнул, что "людоедов" во власти не беспокоит повсеместное нарушение прав русскоязычных и они не собираются выполнять требования Конституции и гарантировать права русскоязычных.

Скриншот с сайта Facebook

"Их волнует только одно: как технологиями и манипуляциями заткнуть рты недовольным. Не заткнёте!" — резюмировал Скубченко.

В свою очередь, юрист Андрей Портнов прокомментировал один из последних скандалов вокруг решений Министерства здравоохранения, которое возглавляет Ульяна Супрун.

"Один из главных героев Майдана, первый постмайданный министр здравоохранения Мусий возмутился тем, что действующая руководитель министерства Супрун издала приказ, легализовующий тяжёлые наркотики", — напомнил Портнов.

По его мнению, это тоже самое, если бы БПП возмутился "Народным фронтом" или наоборот.

Скриншот с сайта Facebook

"Не надо друг на друга жаловаться. Вы все — одно тупое, непрофессиональное и преступное кубло, имеющее один общий корень и набор объединяющих вас словосочетаний — вы все герои Майдана и революции, то есть циничные преступники и безответственные идиоты", — подчеркнул Портнов.