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    Происшествия

    В Одессе обстреляли авто с малолетним ребенком внутри

    (обновлено: )5210
    По данным полиции, группа мужчин обстреляла проезжавший мимо автомобиль ради развлечения в Одессе. О пострадавших не сообщается. Личности злоумышленников установлены.
    Стрельба ради развлечения в Одессе
    ГУ НП в Одесской области

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Автомобиль, в котором находился мужчина с женой и малолетним ребенком, обстреляли во время движения в Одессе, при осмотре транспортного средства он обнаружил отверстия от пуль, сообщила во вторник пресс-служба областной полиции.

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    На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, кинологи и бойцы батальона полиции особого назначения. О пострадавших не сообщается.

    "Личности злоумышленников были установлены. Выяснилось, что группа мужчин отдыхала в доме рядом с местом происшествия и стреляла по автомобилям, которые проезжали мимо. В ходе осмотра домовладения были обнаружены и изъяты три единицы оружия, среди которых боевой пистолет Макарова, 2 магазина и 9 боевых патронов к нему, револьвер и пистолет иностранного производства калибра 5,6 мм", — говорится в сообщении.

    Все изъятое будет направлено на экспертизу. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

    Ранее при стрельбе в Белгород-Днестровском Одесской области погиб 24-летний парень.

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