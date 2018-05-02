В Одессе обстреляли авто с малолетним ребенком внутри

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Автомобиль, в котором находился мужчина с женой и малолетним ребенком, обстреляли во время движения в Одессе, при осмотре транспортного средства он обнаружил отверстия от пуль, сообщила во вторник пресс-служба областной полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, кинологи и бойцы батальона полиции особого назначения. О пострадавших не сообщается.

"Личности злоумышленников были установлены. Выяснилось, что группа мужчин отдыхала в доме рядом с местом происшествия и стреляла по автомобилям, которые проезжали мимо. В ходе осмотра домовладения были обнаружены и изъяты три единицы оружия, среди которых боевой пистолет Макарова, 2 магазина и 9 боевых патронов к нему, револьвер и пистолет иностранного производства калибра 5,6 мм", — говорится в сообщении.

Все изъятое будет направлено на экспертизу. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее при стрельбе в Белгород-Днестровском Одесской области погиб 24-летний парень.