Вашим, нашим. Минобороны Эстонии запуталось в ценах на Javelin

РИА Новости Украина

Представитель Министерства обороны, жалуясь журналистам на дороговизну боеприпасов, заявил, что один пуск противотанковой ракеты Javelin, купленной Эстонией с помощью США у компании Lockheed Martin, обходится казне более чем в 200 тысяч евро, хотя официальная цена ракеты не должна превышать 70-80 тысяч евро, пишет Sputnik Эстония.

О словах канцлера Министерства обороны Эстонии Йонатана Всевиова сообщила государственная телерадиовещательная компания ERR.

Названная высокопоставленным сотрудником оборонного ведомства Эстонии сумма более чем в два раза выше, чем стоит сама ракета и чем ранее говорили эстонские военные. По данным открытых источников, а также изданий стран, также приобретавших эти ракетные комплексы у компании Lockheed Martin, цена одной ракеты составляет 78-80 тысяч долларов, что намного меньше 200 тысяч евро.

Сознательный обман или ошибочная оценка

Сотрудник министерства Йонатан Всевиов не пояснил, почему пуск "эстонской" ракеты Javelin обходится налогоплательщикам намного дороже, чем он стоит налогоплательщикам других стран, также соблазнившихся приобретением самых дорогих в мире переносных противотанковых комплексов. Возможно, это ошибка журналистов или оговорка самого представителя Министерства обороны, но разъяснения совершенно необходимы, поскольку речь идет об очевидном введении общественности в заблуждение.

Эстоноземельцам психологически сложно смириться с тем, что каждый тренировочный пуск ракеты означает пустую трату примерно 70-80 тысяч евро (и они еще умудряются промахиваться по учебной цели, старой ржавой автомашине ценой в пару сотен евро!). Но просто невозможно вообразить, как вроде бы родной эстонский военнослужащий, тоже отдающий казне все полагающиеся налоги и не особо шикующий в личной жизни по причине невысокой зарплаты, вот просто так, одним нажатием кнопки впустую тратит, как оказалось, более 200 тысяч евро.

Читайте также: Как у них. Эстония: за что министр может лишиться поста

Интересно, что канцлер Министерства обороны Эстонии Йонатан Всевиов, как сообщает пресс-служба военного ведомства встречался в США, в частности, с новым заместителем министра обороны Джоном Рудом, назначенным на этот пост в январе 2018 года. До этого Руд трудился в корпорации Lockheed Martin, которая и продает Эстонии противотанковые комплексы Javelin. В корпорации Руд занимался развитием международных связей и отношениями с зарубежными партнерами, то есть эстонская сделка обязательно должна была пройти именно через его руки.

Серия публикаций в СМИ, включая и портал Sputnik Эстония, относительно повышенных затрат государства на закупку вооружений, боеприпасов и амуниции последовала как раз накануне очередной встречи министров обороны стран НАТО 14 февраля в Брюсселе в рамках подготовки к летнему саммиту альянса.

Читайте также: The Washington Post: а так ли нужны были Украине Javelin

Речь на министерской встрече, судя по предварительной пресс-конференции генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, идет в основном о деньгах и увеличении европейскими странами альянса затрат на оборону. Под этим углом зрения на внутренние дела альянса Эстония выглядит "отличником", постоянно напоминающим всем, кто согласится ее выслушать, что уж она-то отдает военным даже больше требуемых уставом 2% валового внутреннего продукта.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции