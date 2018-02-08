The Washington Post: а так ли нужны были Украине Javelin

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"На прошлой неделе администрация Трампа объявила об обновлении санкций, накладываемых на отдельных россиян и некоторые российские компании. Это напоминание о том, что конфликт на востоке Украины остается неразрешенным. В конце декабря американская администрация решила начать поставку противотанковых ракет на Украину, отменив принятое в эпоху Обамы решение не предоставлять летальное оружие ни одной из сторон этого конфликта", — пишет в статье для The Washington Post политолог из Бостонского колледжа Эндрю С. Боуэн.

По мнению эксперта, решение США о предоставлении Украине противотанковых ракет Javelin вызывает четыре важных вопроса. В ответ на вопрос "Какова предыстория решения о предоставлении летального оружия?" Боуэн рассказывает о сути российско-украинского конфликта и соображениях, из которых США раньше предоставляли Украине только оружие несмертельного поражения.

В ответ на вопрос "Как ракеты Javeline меняют картину происходящего?" Боуэн отмечает: "В случае дальнейшего наступления со стороны России ракеты Javelin обеспечат нарастание российских потерь (хотя эти потери придутся, главным образом, на марионеточные вооруженные формирования, а это слабое сдерживающее средство для России). Американские ракеты Javelin — система современная и дорогая (246 тыс. долларов за залп) — очень эффективны, но не являются единственной возможностью для укрепления украинских противотанковых возможностей. Например, украинская же оборонная промышленность выпускает вполне действенные противотанковые ракеты, которые обходятся в несколько раз дешевле.

Defenseimagery.mil Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin

Еще дополнительно есть опасения, что ракеты Javelin попадут в руки противника (Украины). В текущих отчетах говорится, что они должны оставаться в центре Украины, под бдительным надзором американских инструкторов. Даже если их придется применить для подавления прорыва российских вооруженных формирований, еще вопрос, удастся ли их развернуть достаточно быстро или в достаточно большом количестве, чтобы изменить ход конфликта. Не говоря уже о том, что нынешний конфликт ведется, в основном, с использованием артиллерии".

На вопрос "Что США потеряют, отправляя оружие в Украину?" Боуэн ответил так: "В случае дальнейших переговоров Соединенные Штаты могли бы надавить на Россию, пригрозив прислать Украине летальное оружие. А теперь, вероятно, США потеряли рычаг давления на Украину, позволяющий заставить ее осуществить давно обещанные изменения во внутренней политике, вроде борьбы со свирепствующей коррупцией".

По мнению Боуэна, в ответ Москва, скорее всего, просто возобновит боевые действия и использование своих марионеточных войск, чтобы сеять еще больше разрушения и хаоса в обнищавшем регионе. "Однако возможно, что самый вероятный сценарий — эскалация со стороны России — сработает в Украине. Россия привержена использованию неконвенциональных действующих лиц, таких как сети организованной преступности, в неожиданных местах. Укрепление своей роли в Сирии, наращивание давления в странах Балтии или высиживание какого-нибудь нового плана в Афганистане — все эти опции доступны для России. Американским творцам политики это дает дополнительную причину рассмотреть ситуацию под всеми углами, а также все возможные ответы России".

Defenseimagery.mil Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin

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"Отправка США ракет Javelin в Украину сейчас приносит небольшую пользу с военной точки зрения, при этом повышая риск эскалации конфликта с Россией. Однако, в отличие от 2014 года, риск эскалации не привязан к одной Украине. Это дает России преимущество выбора, где и как ответить", — заключает эксперт.