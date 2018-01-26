Как у них. Эстония: за что министр может лишиться поста

РИА Новости Украина

Шовинизм, национализм, хамство, щупанье женщин за разные привлекательные места, бескультурье и низкий коэффициент интеллекта не могут, как правило, служить в Эстонии причиной отставки министра. Случаи с уличением министра в педофилии, ограблении банка, измене родине или в похвальном отзыве о президенте России не рассматриваются по причине отсутствия прецедентов. Практика и относительно короткий исторический опыт Эстонии показывают, что поста министра в этой маленькой стране Балтии с ограниченным кадровым составом руководителей высшего звена лишиться довольно трудно, пишет Sputnik Эстония.

Однако министр, конечно, будет немедленно отправлен в отставку, если заявит, что ему лично не нравится НАТО. Военный альянс священен, неверие в его пользу Эстонии карается сурово и беспощадно, в чем имел возможность убедиться бывший министр Михаил Корб. А вот обнаружившиеся вдруг усилиями недругов финансовые грешки прошлого, например, не приведут, вероятнее всего, к отставке министра. Совсем необязательно остаться без министерского кресла и в том случае, если, скажем, супруг министра попался на крупных хищениях, а министр "об этом не знала", не видела и не догадывалась, на какие такие шишы ее "половина" так шикует.

Однако, в 2002 году в отставку ушла министр культуры Сигне Киви из реформистской партии, поскольку подчиненный ей руководитель фонда "Капитал культуры" Аво Вийоль попался на хищении со счета фонда миллионов крон. В 2004 году из-за пропажи большей части государственного стратегического запаса зерна с Раквереских мельниц в отставку подал министр сельского хозяйства, "народник" Тийт Таммсаар. В том же году свой пост покинул министр экономики реформист Меэлис Атонен, объяснивший свое решение разногласиями в правительстве из-за реорганизации паромного сообщения. В том подозрительно урожайном на отставки министров году ушел из правительства еще и глава оборонного ведомства страны Маргус Хансон, из дома которого пропал портфель с документами, содержавшими государственную тайну. Неаккуратность в обращении с секретными документами стоила в 2005 году поста и министру иностранных дел Кристийне Оюланд.

wikipedia Кристийна Оюланд

Так что в числе примерно 20 случаев добровольных и принудительных отставок эстонских министров за последние 15 лет есть, если говорить без шуток, примеры ответственного и интеллигентного поведения (во всяком случае, они, эти случаи, так выглядят).

Шовинизм причиной для отставки не считается

Публичные проявления шовинизма, оскорбления на национальной почве (то есть, называя вещи своими именами, уничижительные отзывы эстонских должностных лиц о русскоговорящих согражданах) тоже не вызывают безвозвратную отставку чиновника. Правда, имеется пример экс-министра Юргена Лиги, который обозвал соцдемовского коллегу Евгения Осиновского "розовым" и посоветовал помалкивать в силу сомнительности национального происхождения оного Осиновского. В результате Лиги был вынужден отправиться в отставку, но вскоре был реабилитирован и, очевидно, в отместку коллеге Осиновскому при новом распределении портфелей получил его пост. Профессиональными министрами в Эстонии не разбрасываются.

Однако некоторые эксперты "министроведения" считают, что случай с Лиги нельзя рассматривать как прецедентный, поскольку этот политик известен своей хамоватостью, которую в Таллинне принято называть "несдержанностью" (в том числе и по отношению к женщинам, а также к мужчинам и политическим оппонентам обоих полов, к русским и, возможно, вообще всем живым организмам), и на момент конфликта с Осиновским просто-напросто всем смертельно надоел. Стране надо было отдохнуть от Лиги, и все, включая однопартийцев, радостно отправили его в отставку за невинную, в общем-то, по бытовым эстонским меркам ремарку в адрес русского Осиновского.

Называть женщин "курицами" для карьеры не опасно

Вот офицер Кайтселийта, пресс-секретарь этой государственной организации Урмас Рейтельманн публично написал в 2015 году на своей странице в Facebook: "Где ты видишь беженцев? В Европу проникает зараза, беженцы сидят с семьями в лагерях на сирийской границе в ожидании возможности вернуться домой. К нам пробивается обычное человеческое отребье, которое надо отбивать всеми имеющимися средствами. В Эстонии паразитируют 300000 тибл, которые не в состоянии адаптироваться, как же, по-твоему, можно превратить в людей эти миллионы стремящихся попасть сюда и гонящихся за удобствами тараканов?".

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Эстоноземельцам не надо напоминать, кого именно здесь называют "тиблами", а для малознающих иностранцев поясним, что это слово образовано в далеком прошлом путем слияния местоимения "ты" и одного из важнейших словообразующих корней русского мата. В официальной Эстонии отзываться так о русских считается оскорбительным, интеллигентным людям не приличествующим. И что случилось после этого с офицером Рейтельманном? Ничего, он продолжил защищать родину.

Конечно, политическая культура Эстонии постепенно, под влиянием высоких европейских требований, меняется к лучшему. Но проявления, скажем, мужского шовинизма по-прежнему вовсе необязательно оставляют министра без портфеля. Еще один известный своей "некорректностью" министр, Урмас Рейнсалу, которого так осуждает тот самый Юрген Лиги и который тоже любит высказать свою точку зрения по вопросам, которые его не касаются, намекнул недавно, что считает женщин агрессивными курицами. Точка зрения жены Рейнсалу по этому поводу общественности неизвестна, но известно, что коллеги-политики решили министра в отставку не отправлять по стратегическим соображениям.

Sputnik Эстония Урмас Рейнсалу

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