Ракетными комплексами Javelin помощь Украине не ограничится - СМИ

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Военная помощь США Украине не ограничится предоставлением переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, заявил старший исследователь аналитического центра American Foreign Policy Council Стивен Бланк в статье, опубликованной на сайте Second Line of Defense.

Читайте также: Ходжес: как это — Украина просит Javelin, а сама экспортирует танки?

"Нет оснований считать, что одна только отправка ракет Javelin достаточна, чтобы засвидетельствовать серьезные намерения США и убедить Путина вывести войска из Украины", — пишет эксперт.

"Украина все еще испытывает серьезную потребность в средствах военного наблюдения и сбора информации, средствах радиоэлектронной борьбы для противодействия российским беспилотникам и разведке. Украине также необходимо с нуля отстроить свои ВМС", — подчеркивает Бланк.

"Чтобы заставить Путина отступить, Запад должен не только поддержать реформы в украинской оборонной отрасли, правительственные и экономические реформы, но и предоставить ей военную технику, которую она не способна производить самостоятельно", — убежден он.

"Все указывает на то, что оборонная отрасль Украины значительно развилась с 2014 года. Но она — неровня технологическому уровню России в сфере военной разведки и средств радиоэлектронной борьбы, которые используются для наведения огневых ударов", — отмечает исследователь.

Он пишет, что Украина могла бы оказать поддержку НАТО в виде транспортных средств.

"НАТО могло бы использовать украинские транспортные силы для быстрой переброски сил с Запада в Центральную Европу и Польшу. Такой шаг способствовал бы и НАТО, и Киеву, и стал бы очень очевидным политическим сигналом Москве", — убежден Бланк.

Ранее сообщалось, что в ходе визита в США Полторак заявил, что достиг "полного понимания" в вопросе передачи американского оборонительного летального оружия в Украину на встрече с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. По слова министра, который в пятницу прибыл с визитом в Вашингтон, где рассчитывал узнать о сроках поставок из США противотанковых комплексов Javelin, оружие будет передаваться "своевременно и очень продуманно".

Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений в Украину.