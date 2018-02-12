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    Ракетными комплексами Javelin помощь Украине не ограничится - СМИ

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    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (148)

    (обновлено: )44308
    По словам старшего исследователя аналитического центра American Foreign Policy Council Стивена Бланка, Запад должен предоставить Украине всю военную технику, которую она не способна производить самостоятельно.
    Противотанковый ракетный комплекс Javelin
    wikipedia

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Военная помощь США Украине не ограничится предоставлением переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, заявил старший исследователь аналитического центра American Foreign Policy Council Стивен Бланк в статье, опубликованной на сайте Second Line of Defense.

    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    wikipedia
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    "Нет оснований считать, что одна только отправка ракет Javelin достаточна, чтобы засвидетельствовать серьезные намерения США и убедить Путина вывести войска из Украины", — пишет эксперт.

    "Украина все еще испытывает серьезную потребность в средствах военного наблюдения и сбора информации, средствах радиоэлектронной борьбы для противодействия российским беспилотникам и разведке. Украине также необходимо с нуля отстроить свои ВМС", — подчеркивает Бланк.

    "Чтобы заставить Путина отступить, Запад должен не только поддержать реформы в украинской оборонной отрасли, правительственные и экономические реформы, но и предоставить ей военную технику, которую она не способна производить самостоятельно", — убежден он.

    "Все указывает на то, что оборонная отрасль Украины значительно развилась с 2014 года. Но она — неровня технологическому уровню России в сфере военной разведки и средств радиоэлектронной борьбы, которые используются для наведения огневых ударов", — отмечает исследователь.

    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Defenseimagery.mil
    Дружбе крепнуть. Американский Javelin до Киева долетит

    Он пишет, что Украина могла бы оказать поддержку НАТО в виде транспортных средств.

    "НАТО могло бы использовать украинские транспортные силы для быстрой переброски сил с Запада в Центральную Европу и Польшу. Такой шаг способствовал бы и НАТО, и Киеву, и стал бы очень очевидным политическим сигналом Москве", — убежден Бланк.

    Ранее сообщалось, что в ходе визита в США Полторак заявил, что достиг "полного понимания" в вопросе передачи американского оборонительного летального оружия в Украину на встрече с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. По слова министра, который в пятницу прибыл с визитом в Вашингтон, где рассчитывал узнать о сроках поставок из США противотанковых комплексов Javelin, оружие будет передаваться "своевременно и очень продуманно".

    Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений в Украину.

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