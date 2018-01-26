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    Политика

    Гройсман ответил Эстонии на требования по оффшорным зонам

    (обновлено: )33601
    По итогам беседы премьеры Украины и Эстонии договорились поручить министерствам финансов совместно с налоговыми органами двух стран наладить взаимодействие и провести, необходимые консультации, в ходе которых урегулировать возможные недоразумения.
    Владимир Гройсман
    @volodymyrgroysman

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Премьер Владимир Гройсман заверил своего эстонского коллегу Юри Ратаса, что Киев не включал Эстонию в список оффшорных территорий, сообщается на сайте украинского правительства в пятницу.

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    Накануне Ратас потребовал от властей Украины немедленно удалить Эстонию из списка офшорных зон, поскольку, по его мнению, страна попала туда по ошибке.

    "Эстония была включена в перечень, как страна, в которой ставка нераспределенной прибыли составляет 0%, что может использоваться резидентами Украины для размытия налоговой базы и уклонения от уплаты налога на прибыль в Украине… Нацбанк Украины не принимал никаких решений относительно включения Эстонии в список оффшорных территорий", — говорится в сообщении по итогам переговоров премьеров.

    По итогам беседы премьер-министры договорились поручить министерствам финансов совместно с налоговыми органами двух стран наладить взаимодействие и провести, необходимые консультации, в ходе которых урегулировать возможные недоразумения, говорится в сообщении.

    Как сообщали ранее эстонские СМИ, правительство Украины 27 декабря 2017 года приняло решение о включении в украинский список офшорных зон 22 новых стран, в том числе Эстонии и Латвии. Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер на пресс-конференции на прошлой неделе пояснил, что Эстонию включили в этот список по ошибке, поскольку Украина неверно истолковала закон о подоходном налоге в балтийской республике.

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