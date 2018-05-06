Эксперт: когда и зачем используют комплексы Javelin

РИА новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украинские военнослужащие уже 2 мая должны были начать подготовку к работе с противотанковыми ракетными комплексами Javelin, которые Украина закупила в США. Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Степан Полторак на своей странице в Facebook.

По словам главы оборонного ведомства, комплексы Javelin существенно повысили обороноспособность Украины, а бойцы ВСУ получили современное вооружение. Степан Полторак добавил, что благодаря американским Javelin в Украине создадут мощный противотанковый резерв.

Поставки Javelin будут финансироваться американской стороной. В начале марта Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним. Общая сумма сделки составила 47 млн долл.

Подробнее о значении этого оружия и возможности его практического применения в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал военный эксперт Игорь Левченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що саме роблять в армії з новою зброєю?

— Як з будь-якою новою зброєю, її вивчають і приймають на озброєння. Тобто вона перебуває в певній дослідній експлуатації, яка пов'язана з тим, щоб певний контингент підготувати до використання цієї зброї. У принципі, виходячи з того об'єму установок та ракет, які поставлені, практично всі вони будуть використані в першу чергу для того, щоб підготувати людей, які в подальшому зможуть навчити інших також ними користуватися. Можливо, скоріше за все, в подальшому США будуть продовжувати поставляти Україні ці протитанкові комплекси і ракети до них.

Тобто разом з цими комплексами в Україну прибувають й інструктори американські, які будуть навчати користуватися цими комплексами?

— На сьогодні американські інструктори перебувають постійно на ротаційній основі на Яворівському полігоні, де вони допомагають українським військовим у проведенні навчань, в принципі, серед них є певна кількість, які також володіють цією зброєю і можуть навчати українських бійців правильно її використовувати.

Як довго може тривати процес навчання до виведення самих комплексів на бойове чергування?

— Можна сказати, що це нескладна зброя, і для досвідченого бійця, який добре розуміє і володіє іншими видами індивідуальної і колективної стрілецької зброї, або навіть іншими протитанковими засобами піхотними, для нього це не проблема, в принципі, це кілька тижнів.

Наскільки може змінитися військова ситуація з отриманням Україною цього виду озброєнь?

— Як я розумію з інформації, яка оприлюднюється, що той об'єм поставок, який на сьогодні є, можна сказати, це пробна куля, і в першу чергу призначений для підготовки операторів цих комплексів. У подальшому, як я розумію, ці поставки будуть продовжені, але знову ж таки, це не в якихось дуже великих кількостях. Як ці комплекси будуть застосовуватися в військах, можна сказати, що в армії США це лінійний піхотний протитанковий засіб, який використовується на рівні механізованої роти, наскільки я розумію. Зрозуміло, що ми не можемо повністю наповнити лінійні порядки українських механізованих підрозділів цими комплексами, це в принципі не дуже і треба, у нас є і свої комплекси, які також Україна зараз цього року поставляє на озброєння.

Не так давно радник вітчизняного Міноборони, колишній британський військовий, висловив дуже слушну, на мою думку, ідею, яка полягає в тому, що такі комплекси доречно застосовувати у вигляді певного такого протитанкового резерву, такого оперативного чи навіть стратегічного рівня, який може швидко висуватися на тактико-загрозливі напрями з метою нанесення гарантованого ураження противнику в бронетехніці. І мені здається, що певним чином ці комплекси будуть десь таким чином і використовуватися. Тобто не роздаватися, якби, по бригадам, по дві ракети на бригаду, що в принципі неефективно, а вони будуть зосереджені десь в одному місці, підготовленому підрозділі, який буде мати на меті у разі проведення якогось активного наступу на Сході.

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Чи є на сьогодні засоби протидії Javelin?

— У принципі, так. І про це багато говорили, взагалі, тема Javelin дуже популярна в українському інформаційному просторі, і постійно, з першої появи в ефірі вона активно обговорюється на різних рівнях і з різною ступіню драматичності. Так, Javelin мають телевізійну головку самонаведення, яка в принципі має певні обмеження по застосуванню в умовах підвищеної запиленості, або в умовах потужних атмосферних опадів, наприклад. Крім цього, відомо що на підготовку до безпосередньо стрільби комплексу також потрібен певний час. Але в той же момент це зброя, яка діє за принципом "Вистрілив і забув", тобто вона достатньо ефективна саме для миттєвого ураження. І залишення позицій, з яких вівся вогонь. Тобто вона має свої певні переваги над вітчизняними комплексами, але має і певні вади, все залежить від оперативної обстановки, від навченості особового складу. Я думаю, що наші бійці досить швидко оволодіють цією зброєю і зможуть використовувати її на досить високому рівні.

Напомним, ранее Олег Стариков отмечал, что украинским военным нужны не американские ПТРК "Джавелин", а деньги. Также он отметил, что закупка "Джавелин" у США — это стратегическая победа Украины, поскольку после этого с нами начнут торговать другие страны западного мира.