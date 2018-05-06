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    Интервью

    Эксперт: когда и зачем используют комплексы Javelin

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (188)

    (обновлено: )58916
    Объемы противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые предоставили США, предназначены для подготовки операторов этих комплексов, считает военный эксперт Игорь Левченко.
    Военный эксперт Игорь Левченко
    Голос Столицы

    РИА новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    Украинские военнослужащие уже 2 мая должны были начать подготовку к работе с противотанковыми ракетными комплексами Javelin, которые Украина закупила в США. Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Степан Полторак на своей странице в Facebook.

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    По словам главы оборонного ведомства, комплексы Javelin существенно повысили обороноспособность Украины, а бойцы ВСУ получили современное вооружение. Степан Полторак добавил, что благодаря американским Javelin в Украине создадут мощный противотанковый резерв.

    Поставки Javelin будут финансироваться американской стороной. В начале марта Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним. Общая сумма сделки составила 47 млн долл.

    Подробнее о значении этого оружия и возможности его практического применения в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал военный эксперт Игорь Левченко.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Що саме роблять в армії з новою зброєю?

    — Як з будь-якою новою зброєю, її вивчають і приймають на озброєння. Тобто вона перебуває в певній дослідній експлуатації, яка пов'язана з тим, щоб певний контингент підготувати до використання цієї зброї. У принципі, виходячи з того об'єму установок та ракет, які поставлені, практично всі вони будуть використані в першу чергу для того, щоб підготувати людей, які в подальшому зможуть навчити інших також ними користуватися. Можливо, скоріше за все, в подальшому США будуть продовжувати поставляти Україні ці протитанкові комплекси і ракети до них.

    Тобто разом з цими комплексами в Україну прибувають й інструктори американські, які будуть навчати користуватися цими комплексами?

    — На сьогодні американські інструктори перебувають постійно на ротаційній основі на Яворівському полігоні, де вони допомагають українським військовим у проведенні навчань, в принципі, серед них є певна кількість, які також володіють цією зброєю і можуть навчати українських бійців правильно її використовувати.

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    Як довго може тривати процес навчання до виведення самих комплексів на бойове чергування?

    — Можна сказати, що це нескладна зброя, і для досвідченого бійця, який добре розуміє і володіє іншими видами індивідуальної і колективної стрілецької зброї, або навіть іншими протитанковими засобами піхотними, для нього це не проблема, в принципі, це кілька тижнів.

    Наскільки може змінитися військова ситуація з отриманням Україною цього виду озброєнь?

    — Як я розумію з інформації, яка оприлюднюється, що той об'єм поставок, який на сьогодні є, можна сказати, це пробна куля, і в першу чергу призначений для підготовки операторів цих комплексів. У подальшому, як я розумію, ці поставки будуть продовжені, але знову ж таки, це не в якихось дуже великих кількостях. Як ці комплекси будуть застосовуватися в військах, можна сказати, що в армії США це лінійний піхотний протитанковий засіб, який використовується на рівні механізованої роти, наскільки я розумію. Зрозуміло, що ми не можемо повністю наповнити лінійні порядки українських механізованих підрозділів цими комплексами, це в принципі не дуже і треба, у нас є і свої комплекси, які також Україна зараз цього року поставляє на озброєння.

    Не так давно радник вітчизняного Міноборони, колишній британський військовий, висловив дуже слушну, на мою думку, ідею, яка полягає в тому, що такі комплекси доречно застосовувати у вигляді певного такого протитанкового резерву, такого оперативного чи навіть стратегічного рівня, який може швидко висуватися на тактико-загрозливі напрями з метою нанесення гарантованого ураження противнику в бронетехніці. І мені здається, що певним чином ці комплекси будуть десь таким чином і використовуватися. Тобто не роздаватися, якби, по бригадам, по дві ракети на бригаду, що в принципі неефективно, а вони будуть зосереджені десь в одному місці, підготовленому підрозділі, який буде мати на меті у разі проведення якогось активного наступу на Сході.

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    Чи є на сьогодні засоби протидії Javelin?

    — У принципі, так. І про це багато говорили, взагалі, тема Javelin дуже популярна в українському інформаційному просторі, і постійно, з першої появи в ефірі вона активно обговорюється на різних рівнях і з різною ступіню драматичності. Так, Javelin мають телевізійну головку самонаведення, яка в принципі має певні обмеження по застосуванню в умовах підвищеної запиленості, або в умовах потужних атмосферних опадів, наприклад. Крім цього, відомо що на підготовку до безпосередньо стрільби комплексу також потрібен певний час. Але в той же момент це зброя, яка діє за принципом "Вистрілив і забув", тобто вона достатньо ефективна саме для миттєвого ураження. І залишення позицій, з яких вівся вогонь. Тобто вона має свої певні переваги над вітчизняними комплексами, але має і певні вади, все залежить від оперативної обстановки, від навченості особового складу. Я думаю, що наші бійці досить швидко оволодіють цією зброєю і зможуть використовувати її на досить високому рівні.

    Напомним, ранее Олег Стариков отмечал, что украинским военным нужны не американские ПТРК "Джавелин", а деньги. Также он отметил, что закупка "Джавелин" у США — это стратегическая победа Украины, поскольку после этого с нами начнут торговать другие страны западного мира.

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