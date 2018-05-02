Госдеп сделал важное замечание по Javelin

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Украина должна применять поставленные ей противотанковые ракетные комплексы Javelin для самообороны, заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл в среду журналистам в Киеве по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

"Мы с самого начала говорили, что Javelin являются оборонным оружием и должны применяться Украиной для самообороны", — сказал Митчелл, брифинг которого транслировали телеканалы.

В понедельник официальный представитель госдепартамента сообщил РИА Новости, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin уже доставлены на Украину. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что практическая подготовка расчетов Javelin в вооруженных силах страны начнется 2 мая.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать.