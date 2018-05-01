РФ о поставках Javelin Украине: стимулятор агрессии для Киева

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Поставка американских противотанковых ракетных комплексов Javelin является стимулятором агрессии для киевских властей, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Как ранее заявил РИА Новости официальный представитель Госдепартамента, американские противотанковые ракетные комплексы Javelin уже доставлены в Украину.

"Поставка Javelin — это стимулятор украинской агрессивности. Современные американские вооружения, сами того не подозревая, могут вынудить Украину на абсолютно непредсказуемые агрессивные действия как против республик Донбасса, так и против полуострова", — сказал Бальбек РИА Новости.

По мнению политика, третье поколение американских противотанковых ракет — это некая "красная кнопка, которую украинские политики так и стремятся нажать".

"Несмотря на все заверения американской стороны, что современные противотанковые ракеты будут храниться в особых местах, я думаю, что украинские военные постараются их опробовать в действии, начиная от столкновений с бронетанковыми войсками ДНР, заканчивая несанкционированным или специализированным пуском где-нибудь в районе Чонгара по единицам российской бронетехники", — подчеркнул депутат.

Политик уверен, что "краткосрочное торжество украинского стрелка" закончится очень печальными последствиями для украинских вооруженных сил в целом.

"Потому что расстрел своих военнослужащих на российской территории официальная Москва не потерпит — ответ придет незамедлительно. К тому же Javelin не так эффективно показал себя в Сирии — вполне возможно, что украинская сторона в некотором роде будет и разочарована", — заключил он.