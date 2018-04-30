Комплексы Javelin уже доставлены в Украину - СМИ

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Соединенные Штаты Америки подтвердили доставку американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в Украину.

"Они уже доставлены", — сообщил официальный представитель Государственного департамента США 30 апреля в ответе на запрос "Радио Свобода" о передаче комплексов Javelin.

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Как сообщалось ранее, Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов США.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко официально объявил о завершении Антитеррористической операции в Донбассе и начале Операции объединенных сил.

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В начале этого года Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает смену "антитеррористической" операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.