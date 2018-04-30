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    Комплексы Javelin уже доставлены в Украину - СМИ

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    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (184)

    (обновлено: )576413
    Официальный представитель Государственного департамента США в ответе на запрос о передаче комплексов Javelin заявил, что они уже доставлены в Украину.
    Противотанковый ракетный комплекс Javelin
    wikipedia

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Соединенные Штаты Америки подтвердили доставку американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в Украину.

    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    wikipedia
    The Washington Post: а так ли нужны были Украине Javelin

    "Они уже доставлены", — сообщил официальный представитель Государственного департамента США 30 апреля в ответе на запрос "Радио Свобода" о передаче комплексов Javelin.

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    Как сообщалось ранее, Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов США.

    В понедельник президент Украины Петр Порошенко официально объявил о завершении Антитеррористической операции в Донбассе и начале Операции объединенных сил.

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    В начале этого года Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает смену "антитеррористической" операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

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