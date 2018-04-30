Порошенко о поставках Javelin: оружие прибыло в украинскую армию

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США за поставку американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Ранее в понедельник официальный представитель Госдепартамента сообщил, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin уже доставлены а Украину.

"Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности", — написал Порошенко на своей странице в Facebook, выразив благодарность президенту США за решение поставить комплексы.

Он также заявил, что рассчитывает на "твердость позиции всех партнеров Украины", прежде всего стран Большой семерки.

Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны отказывалась это делать. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.

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Как сообщалось ранее, Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов США.