Армия Израиля призывает резервистов из-за угрозы нападения Ирана

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Израильские военные сообщили, что проводят ограниченный призыв резервистов, предупредив ранее об угрозе иранского нападения с территории Сирии.

"Солдаты-резервисты призываются, в соответствии с потребностями", — сказала РИА Новости сотрудница армейской пресс-службы, отказавшись от дополнительных комментариев.

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Израильские военные ранее во вторник, 8 мая, сообщили, что зафиксировали "необычную активность" иранских сил в Сирии и готовятся к возможной атаке с их стороны, развернув ПВО на Голанских высотах и распорядившись открыть там бомбоубежища.

Ране во вторник Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе. По словам американского лидера, Иран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на действие "ядерного соглашения" с международным сообществом.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран выполнял обязательства ядерной сделки, а США этого не делали никогда.