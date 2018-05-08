наверх
08.05.201823:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.29- 0.02
  • EUR31.29- 0.19
Рубрики
Ещё
    В мире

    Армия Израиля призывает резервистов из-за угрозы нападения Ирана

    (обновлено: )18120
    Израильские военные утверждают, что зафиксировали "необычную активность" иранских сил в Сирии и готовятся к возможной атаке с их стороны.
    Израильская армия. Архивное фото
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Израильские военные сообщили, что проводят ограниченный призыв резервистов, предупредив ранее об угрозе иранского нападения с территории Сирии.

    Израильский флаг
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк
    Разведка Израиля нашла факты разработки Ираном ядерного оружия

    "Солдаты-резервисты призываются, в соответствии с потребностями", — сказала РИА Новости сотрудница армейской пресс-службы, отказавшись от дополнительных комментариев.

    Читайте также — Atlantic Council: в состоянии ли Javelin изменить ход игры?

    Израильские военные ранее во вторник, 8 мая, сообщили, что зафиксировали "необычную активность" иранских сил в Сирии и готовятся к возможной атаке с их стороны, развернув ПВО на Голанских высотах и распорядившись открыть там бомбоубежища.

    Ране во вторник Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе. По словам американского лидера, Иран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на действие "ядерного соглашения" с международным сообществом.

    Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран выполнял обязательства ядерной сделки, а США этого не делали никогда.

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Акция "Первая минута мира". Видео
      День Победы: без красного знамени и без памяти
      Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
      Массовое отравление школьников в Черкассах
      Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
      Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
      Первый полуфинал Евровидения - 2018. Видео
      Евровидение-2018. Как покажет себя Украина