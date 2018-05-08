В Иране отреагировали на разрыв ядерной сделки США

Фото: с официального сайта Хассана Роухани

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Тегеран выполнял обязательства ядерной сделки, США этого не делали никогда, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

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"Сегодня вечером стали свидетелями важного исторического опыта. В течение сорока последних лет мы повторяли, что Иран — страна, которая привержена своим обязательствам, а США — страна, которая никогда не была привержена своим обязательствам", — заявил он в обращении к иранскому народу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе. По словам американского лидера, Иран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на действие "ядерного соглашения" с международным сообществом.

При этом, по словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, ЕС останется приверженным выполнению ядерной сделки с Ираном до тех пор, пока соглашение будет выполнять Тегеран.