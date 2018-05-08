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    В Иране отреагировали на разрыв ядерной сделки США

    Тема:

    Снятие санкций с Ирана (67)

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    По словам президента Ирана Хасана Роухани, "Иран - страна, которая привержена своим обязательствам, а США - страна, которая никогда не была привержена своим обязательствам".
    Президент Ирана Хассан Роухани, архивное фото
    Фото: с официального сайта Хассана Роухани

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Тегеран выполнял обязательства ядерной сделки, США этого не делали никогда, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

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    "Сегодня вечером стали свидетелями важного исторического опыта. В течение сорока последних лет мы повторяли, что Иран — страна, которая привержена своим обязательствам, а США — страна, которая никогда не была привержена своим обязательствам", — заявил он в обращении к иранскому народу.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе. По словам американского лидера, Иран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на действие "ядерного соглашения" с международным сообществом.

    При этом, по словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, ЕС останется приверженным выполнению ядерной сделки с Ираном до тех пор, пока соглашение будет выполнять Тегеран.

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