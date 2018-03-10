По словам президента Франции Эммануэля Макрона, будучи сторонницей развития политического диалога с Ираном, Франция подтверждает необходимость дипломатического урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и призывает Иран присоединиться к этому.
Власти Италии при подготовке совместного выступления премьер-министра Маттео Ренци и иранского президента Хасана Роухани в Капитолийском музее прикрыли наготу античных скульптур, экспонирующихся в учреждении.
Мировые лидеры в целом позитивно оценили сообщения об имплементации соглашения по ядерной программе Ирана. В частности, по мнению Джона Керри, мир стал более безопасным с внедрением Совместного всеобъемлющего плана действий.
Как заявил президент Ирана, у двух стран не было никаких экономических отношений и не будет, "если только не возникнут необходимые условия по вопросу о самолетах или по экспорту нескольких видов товаров, в том числе фисташек и ковров".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".