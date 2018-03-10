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    Хасан Роухани

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Хасан Роухани. Архивное фото
    Президент Ирана объявил о победе над ИГ в Ираке и Сирии
    09:31 21.11.2017
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    Во вторник генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани поздравил иранского лидера Хасана Роухани с победой над "Исламским государством".
    Брат президента Ирана Хасана Роухани Хуссейн Ферейдун
    В Иране арестован брат президента - СМИ
    15:42 16.07.2017
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    Согласно информации, брата президента Ирана обвиняют в финансовых преступлениях. В отношении Ферейдуна, а также ряда других лиц проводится несколько расследований.
    Эммануель Макрон. Архивное фото
    Макрон: переизбрание Роухани дает надежду на соблюдение ядерной сделки с Ираном
    01:52 21.05.2017
    94Макрон - новый президент Франции
    По словам президента Франции Эммануэля Макрона, будучи сторонницей развития политического диалога с Ираном, Франция подтверждает необходимость дипломатического урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и призывает Иран присоединиться к этому.
    Президент Ирана Хасан Роухани. Архив
    Хасан Роухани переизбран президентом Ирана
    13:23 20.05.2017
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    В МВД сообщили, что Роухани набрал 57% голосов, и был переизбран президентом страны. Следом за ним идут экс-генпрокурор Ирана аятолла Ибрахим Раиси, набравший 38% голосов избирателей.
    Хасан Роухани. Архивное фото
    Действующий президент Ирана лидирует на выборах главы государства
    08:37 20.05.2017
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    За Роухани следует аятолла Ибрахим Раиси с 10,1 миллиона голосов. Кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим, по предварительным подсчетам, набирает 297,2 тысячи голосов.
    Ради Роухани в Риме прикрыли наготу античных статуй. Видео
    В Риме прикрыли обнаженные статуи в музее ради Роухани 
    15:59 27.01.2016
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    Власти Италии при подготовке совместного выступления премьер-министра Маттео Ренци и иранского президента Хасана Роухани в Капитолийском музее прикрыли наготу античных скульптур, экспонирующихся в учреждении.
    Иран празднует снятие международных санкций
    Многомиллиардный возврат Ирана в Европу, через Италию
    13:21 26.01.2016
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    Семь официальных и десять коммерческих соглашений были подписаны в понедельник 25 января в Риме в ходе визита президента Ирана Хасана Роухани.
    Флаг Ирана у здания ООН
    Мир выдохнул и напрягся. С Ирана сняли санкции из-за ядерной программы
    09:31 18.01.2016
    310Снятие санкций с Ирана
    Мировые лидеры в целом позитивно оценили сообщения об имплементации соглашения по ядерной программе Ирана. В частности, по мнению Джона Керри, мир стал более безопасным с внедрением Совместного всеобъемлющего плана действий.
    Президент Ирана Хассан Роухани. Архивное фото
    У нас не было и не будет экономических отношений с США – Роухани
    01:35 18.01.2016
    104Снятие санкций с Ирана
    Как заявил президент Ирана, у двух стран не было никаких экономических отношений и не будет, "если только не возникнут необходимые условия по вопросу о самолетах или по экспорту нескольких видов товаров, в том числе фисташек и ковров".
    Флаг Ирана
    Иран после снятия санкций планирует экспортировать газ в Европу и Азию
    19:18 23.11.2015
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    Как заявил президент Ирана Хасан Роухани, правительство серьезно намерено экспортировать газ в Европу и Азию.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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