ЕС продолжит соблюдать ядерную сделку с Ираном - Могерини

КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина. ЕС останется приверженным выполнению ядерной сделки с Ираном до тех пор, пока соглашение будет выполнять Тегеран, заявила во вторник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, комментируя выход США из сделки.

"До тех пор, пока Иран будет продолжать выполнять свои обязательства в ядерной области, как он это делает до сих пор, ЕС будет сохранять приверженность дальнейшему полному и эффективному выполнению ядерной сделки", — сказала она.

"Мы полностью доверяем работе, компетентности и автономии МАГАТЭ, которое опубликовало десять докладов, подтверждающих, что Иран полностью выполнил свои обязательства", — отметила она.

По ее словам, "отмена связанных с ядерной сферой санкций является важной частью соглашения, и ЕС неоднократно подчеркивал, что отмена санкций оказывает положительное влияние не только на торгово-экономические отношения с Ираном, но в том числе и приносит выгоду иранскому народу. ЕС полностью привержен тому, чтобы это продолжалось", — заявила она.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе.