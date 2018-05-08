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    ЕС продолжит соблюдать ядерную сделку с Ираном - Могерини

    Тема:

    Снятие санкций с Ирана (67)

    (обновлено: )8610
    По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, "пока Иран будет продолжать выполнять свои обязательства в ядерной области, как он это делает до сих пор, ЕС будет сохранять приверженность дальнейшему полному и эффективному выполнению ядерной сделки".
    Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина. ЕС останется приверженным выполнению ядерной сделки с Ираном до тех пор, пока соглашение будет выполнять Тегеран, заявила во вторник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, комментируя выход США из сделки.

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    "До тех пор, пока Иран будет продолжать выполнять свои обязательства в ядерной области, как он это делает до сих пор, ЕС будет сохранять приверженность дальнейшему полному и эффективному выполнению ядерной сделки", — сказала она.

    "Мы полностью доверяем работе, компетентности и автономии МАГАТЭ, которое опубликовало десять докладов, подтверждающих, что Иран полностью выполнил свои обязательства", — отметила она.

    По ее словам, "отмена связанных с ядерной сферой санкций является важной частью соглашения, и ЕС неоднократно подчеркивал, что отмена санкций оказывает положительное влияние не только на торгово-экономические отношения с Ираном, но в том числе и приносит выгоду иранскому народу. ЕС полностью привержен тому, чтобы это продолжалось", — заявила она.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе.

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