Разведка Израиля нашла факты разработки Ираном ядерного оружия

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Израильская разведка добыла полтонны секретных материалов, доказывающих наличие у Ирана военно-ядерной программы, объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Обличительное заявление прозвучало в прямом эфире местного телевидения в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года с Ираном по поводу его ядерной программы.

"Эти файлы убедительно доказывают, что Иран лгал о том, что у него никогда не было военно-ядерной программы", — сказал Нетаньяху.

По его словам, несколько недель назад израильская разведка добыла полтонны материалов, включая 55 тысяч страниц текстовых документов, доказывающих наличие у Ирана так называемого проекта "Амад".

Израиль поделился добытой им информацией о секретном военно-ядерном проекте Ирана с США и рассчитывает, что американский президент Дональд Трамп примет "верное решение" о судьбе атомной сделки с Исламской республикой, заявил Нетаньяху.

"Это ужасная сделка, ее не следовало заключать. Через несколько дней президент Трамп примет решение, что с ней делать. Я уверен, что он примет верное решение. Верное для США, Израиля, мира во всем мире", — сказал Нетаньяху.

Он приветствует намерение Трампа ужесточить сделку, которую в 2015 году заключила с Ираном шестерка "великих держав", или вывести из нее США, если договориться с партнерами не удастся.

Премьер-министр добавил, что сведениями, которые несколько недель назад добыла разведка, Израиль поделился с американскими властями.

Нетаньяху с самого начала называл договоренности с Ираном "исторической ошибкой". Оказавшись тогда по сути в одиночестве на мировой арене, он доказывал, что сделка не только легализует положение Ирана в качестве пороговой ядерной державы, но и позволяет ему расширить за счет снятия санкций поддержку сателлитов по всему Ближнему Востоку, включая военизированные группировки в Ливане, Сирии и Йемене.