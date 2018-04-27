Ядерное соглашение с Ираном и возбуждение Трампа

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу прибудет в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Главная цель визита — убедить американского лидера не разрывать ядерное соглашение с Ираном, заключенное в 2015 году между Ираном, Германией, Россией, Великобританией, США, Китаем и Францией.

По соглашению Иран обязался ограничить свою ядерную программу и поставить ее под международный контроль. В обмен на это Совбез ООН, США и Евросоюз отменили санкции, которые нанесли серьезный ущерб экономике Ирана. И сейчас это соглашение под угрозой, поскольку Дональд Трамп считает его "худшим в истории" и хочет из него выйти.

Однако против выступают другие страны-подписанты. И сейчас у европейских лидеров есть время до 12 мая, чтобы изменить действующее ядерное соглашение с Ираном, и уже затем Дональд Трамп примет решение.

Удастся ли европейцам переубедить президента США, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чого чекати від візиту Ангели Меркель до США?

— Ситуація насправді достатньо складна. Оскільки Трамп зайняв стосовно угоди з Іраном принципову позицію і не один раз наголошував на цьому. І взагалі ця тематика була однією з провідних зовнішньополітичних тем в його риториці як перед виборами, так і після них. Тому в нього простору для маневрів залишилося не так багато. І цей дедлайн, який він поставив, 12 травня, він вимагає від своїх європейських союзників погодитися на перегляд, принциповий перегляд умов угоди. Якщо вони цього не зроблять, то він ініціює вихід США з угоди. Начебто, це він обіцяє зробити. Європейців повністю влаштовують умови цієї угоди, яка була підписана з Іраном в 2015 році. І в них теж особливого простору для маневру немає, бо їм набагато краще отримати угоду, яка вже є, щоб вона діяла, ніж її переглядати із ризиком того, що домовленості зірвуться, і Іран продовжить розвивати свою ядерну програму. Тому, чесно кажучи, я думаю, що справа дійде до якогось компромісного рішення між розірванням угоди, як це зараз пропонує Трамп, і збереженням її в тому вигляді, в якому вона була в 2015 році. Але от межа цих змін, наскільки вони будуть принциповими, важливими, залишається предметом переговорів як раз і між Трампом і Еммануелем Макроном, і між Трампом і Меркель, і взагалі між Трампом і іншими сторонами, які підписали цю угоду.

Чим невдоволені США в тій угоді?

— З точки зору Трампа — все дуже просто. Гарантії, які надані Іраном, їх недостатньо. В принципі, воно так і є, бо мирну ядерну програму за бажання можна перетворити на немирну достатньо швидко. І з точки зору Трампа те, що передбачено в угоді, те, що Іран перетворить центр, який займався розробкою ядерної програми, на дослідницький. І інспекції МАГАТЕ там передбачені протягом 20 років, які будуть начебто спостерігати за тим, щоб ядерна енергія використовувалася в мирних цілях, і вивезення більшої частини збагаченого урану з території Ірану за кордон. В 2015 році здавалося цього достатньо, і Бараку Обамі в тому числі. А Трамп вважає, що цього не достатньо, що це не гарантує збереження без'ядерного статусу Ірану. Тому він наполягає на тому, щоб були введені більш жорсткі обмеження, щоб було більше гарантій того, що Іран не перетворить мирну ядерну програму на військову.

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Є сенс вважати, що є тільки два шляхи?

— Так, за великим рахунком є два варіанти. Причому європейці вже погоджуються вносити, хоча і не відомо, чи погодиться на це Іран, не схоже на те, але європейці погоджуються вносити зміни в цю угоду. Але ці зміни недостатні з точки зору Трампа. Йому здається, що вони мають бути більш ґрунтовними і більш серйозними. Але знову тоді виникає питання позиції Ірану, якому до якоїсь міри доведеться погодитися на це, бо інакше повернеться режим санкцій. Але до якої міри він на це погодиться, це буде окремим великим проблемним питанням. Я думаю, це одна з причин, з яких європейці не хочуть погоджуватися із позицією Трампа.

Тобто розірвання цієї угоди автоматично повертає санкції США проти Ірану?

— Воно не буде автоматично, бо ядерна угода 2015 року з Іраном схвалена Радбезом ООН. І для того, щоб повернути санкції ООН, потрібно буде рішення Радбезу знову. Позиція Росії і Китаю та європейців — теж під питанням. Але США зможуть в односторонньому порядку на державному рівні вводити ці санкції, які вважатимуть за потрібне.

Іран в своїй ядерній програмі може бути конкурентом комусь в плані постачання того ж ядерного палива? Американському Westinghouse може заважати іранська програма?

— Теоретично може. Але я думаю, що це — другорядне міркування. Бо все ж таки тут привідну роль грають міркування безпеки. І дуже складна ситуація, яка сьогодні є на Близькому Сході, буде ускладнена ще далі, якщо перспектива поновлення ядерної програми знову виникне, іранської ядерної програми. Але тут цікавий момент в тому, що переглядаючи ядерну угоду Обами і називаючи її найгіршою угодою в історії, Трамп в той же час схоже на те, що згоден піти на щось подібне у ситуації з КНДР. І якщо відбудеться його зустріч з північнокорейським лідером, то як раз я думаю, що на порядку денному і на столі переговорів буде щось подібне — обмін відмови від ядерної зброї на полегшення санкцій.

Позиція інших учасників угоди, наприклад, Китаю, Росії, чи очікувати офіційних візитів з цього приводу інших лідерів інших країн до Трампа?

— Я думаю, що для США зараз пріоритет — це робота з їх європейськими союзниками, бо в угоді беруть участь п'ять постійних членів Радбезу ООН плюс Німеччина. Тому їх позиція, насамперед, Франції, Німеччини і Великобританії будуть мати принципове значення для Трампа. І це те, на що він може якось вплинути, що він може змінити. На позиції Росії і Китаю буде вплинути важче. Особливо, на позиції Китаю. Тому я думаю, його стратегія зводиться до того, щоб перетягнути на свій бік європейців, а потім вже консолідованою позицією впливати на росіян і китайців.

Как сообщалось ранее, вопросы Ирана, Сирии и КНДР стали центральными в ходе государственного визита президента Франции в США. По итогам переговоров с Дональдом Трампом в Белом доме французский лидер сообщил, что Париж выступает за начало переговоров по заключению нового соглашения с Ираном по ядерной программе, не разрывая прежние договоренности.