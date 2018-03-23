Ущерб на $3,4 млрд. ФБР обвинило Иран в краже секретной информации

КИЕВ, 23 мар – РИА Новости Украина. Группа хакеров, которая, по данным американских властей, поддерживается правительством Ирана, выкрала секретную информацию, касающуюся торговой и военной сферы, а также секретные данные по работе правительства США, сообщил в рамках выступления в американском минюсте замдиректора ФБР Дэвид Боутич.

"Поддерживаемые правительством (Ирана) хакеры украли секреты нашего правительства, секреты в области торговли, наши технологии, идеи для военных и информацию о наших конкурентных преимуществах", — сказал он.

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила 9 иранцам обвинения во взломе 320 университетов и нанесении ущерба в 3,4 миллиарда долларов от имени Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщил журналистам первый замглавы генпрокурора США Род Розенстайн.

"Обвинительное заключение предполагает, что они работали от имени КСИР. Они взломали компьютерные системы 320 университетов в 22 странах, 144 пострадавших университета были американскими", — сказал Розенстайн на пресс-конференции в Вашингтоне. По его данным, украденная информация обошлась университетам в 3,4 миллиарда долларов.

Розенстайн заявил, что иранские хакеры действовали через институт в Иране, заявленной целью которого был научный обмен, и продавали украденную информацию на территории Ирана.

Ранее минфин США внес в список санкций 9 иранцев и упомянутый институт, а также еще одного гражданина Ирана, который был обвинен в 2017 году во взломе серверов телеканала HBO.