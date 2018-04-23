КНДР официально приостановила ракетно-ядерные испытания: реакция в мире

FRED DUFOUR / AFP

РИА Новости Украина

В субботу 21 апреля КНДР провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики страны. Согласно постановлениям состоявшегося 20 апреля в Пхеньяне пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), с 21 апреля Пхеньян прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Для этого будет закрыт ядерный полигон на севере страны. Тем самым КНДР присоединяется к международным усилиям по всеобъемлющему прекращению ядерных испытаний, которое она признает важной частью глобального ядерного разоружения, пишут РИА Новости.

Само историческое решение было принято на заседании центрального комитета правящей партии КНДР в пятницу, но об этом было официально объявлено утром (по пхеньянскому времени) в субботу.

"С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет… Север закроет ядерный испытательный полигон в северной части страны, чтобы подтвердить свое обещание остановить испытания", — процитировало одним из первых южнокорейское агентство Рёнхап сообщение официального северокорейского агентства ЦТАК.

В тексте заявления постановления пленума, распространенном ЦТАК, уточнялось, что тем самым КНДР присоединяется к международным усилиям по всеобъемлющему прекращению ядерных испытаний, которое она признает важной частью глобального ядерного разоружения. При этом было важное уточнение — КНДР не отказывается от самого ядерно-ракетного арсенала, но "пока не будет ядерной угрозы или ядерных провокаций нашему государству, мы абсолютно не будем применять ядерное оружие и ни при каких обстоятельствах не будем передавать ядерное оружие и ядерные технологии другим государствам".

Принятое партией постановление стало не просто заявлением, а провозглашением "нового стратегического курса", который, по словам лидера КНДР, концентрирует "все силы на экономическом строительстве, представляет собой самую научную и революционную линию".

"В условиях, когда мы завершили постановку на вооружение ядерных средств, теперь у нас исчезла необходимость в ядерных испытаниях и испытаниях баллистических ракет среднего и дальнего радиуса действия, а следовательно полигон для ядерных испытаний исчерпал свою миссию", — приводило ЦТАК слова Ким Чен Ына.

Руководитель КНДР, как отмечает агентство, "осветил миролюбивую позицию нашей партии, направленную на то, чтобы внести активный вклад в построение мира, свободного от ядерного оружия, в соответствие с общими идеалами и чаяниями человечества". Но в основе такой политики остается "рост до необходимого уровня военной мощи КНДР и обеспечение надежной безопасности" северокорейского государства и его народа.

"Все силы будут сосредоточены на борьбе за становление мощной социалистической экономики, кардинальное повышение уровня жизни народа путем мобилизации людских и материальных ресурсов страны", — постановил пленум ЦК ТПК. Согласно его решениям, чтобы создать для этого благоприятную международную обстановку и сохранить мир и безопасность на Корейском полуострове, а также в мире в целом, КНДР будет "активизировать тесные контакты и диалог с соседними государствами и международным сообществом".

Одним из первых на решение Пхеньяна отреагировал Дональд Трамп, который, как он это любит делать, сообщил миру свое мнение через Twitter. На реакцию у него ушло всего около часа. Даже Сеул, для которого отношения с Пхеньяном имеют особое значение, отреагировал позже.

"Северная Корея согласилась заморозить все ядерные испытания и закрыть крупный полигон. Это очень хорошие новости для Северной Кореи и всего мира — большой прогресс! Жду нашего саммита", — написал Трамп в Twitter.

Важным уточнением здесь является то, что новый курс КНДР был принят партией в преддверии намеченного на 27 апреля саммита с Южной Кореей, а также планируемой после этого в мае или начале июня встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Из-за оперативности Трампа Сеул стал только второй столицей, прокомментировавшей решение своего северного соседа.

"Решение КНДР говорит о значимом прогрессе в деле денуклеаризации Корейского полуострова… Это создаст очень положительные условия для успеха предстоящего межкорейского саммита и саммита КНДР-США", — отмечается в сообщении администрации президента Южной Кореи.

В заявлении также подчеркивается, что Южная Корея приложит все усилия для подготовки саммита, что "должно проложить путь к денуклеаризации Корейского полуострова и установлению прочного мира" в регионе.

Япония заняла почетное третье место, но стала первой страной, обратившей внимание на двойственность решения Пхеньяна — отказаться от испытаний, но сохранить арсенал. Мировое сообщество вводило санкции против КНДР за разработку ракетно-ядерных технологий, и целью было предотвратить получение Пхеньяном такого оружия. Поэтому отказ от испытаний при сохранении у КНДР арсенала вряд ли должен рассматриваться как стопроцентный успех мирового сообщества в давлении на Пхеньян.

"Заявление КНДР не является удовлетворительным. В особенности для Японии, когда в заявлении (КНДР — Ред.) не было упомянут ни отказ от баллистических ракет среднего и малого радиуса действия, ни отказ от ядерного вооружения. Этого недостаточно", — цитирует телеканал NHK заявление главы японского минобороны Японии Ицунори Онодэра, который находится с визитом в Вашингтоне.

Онодэра также отметил, что "сейчас не время для международного сообщества ослаблять давление на КНДР".

Глава МИД Японии Таро Коно вовсе заявил, что КНДР должна завершить денуклеаризацию к 2020 году до смены правительств Японии, США и Южной Кореи.

"Мы хотели бы, чтобы это было завершено при администрации (президента США Дональда) Трампа, (президента Южной Кореи) Мун (Чжэ Ина) и (премьер-министра Японии Синдзо) Абэ", — заявил Коно в интервью газете "Никкэй".

Впервые кто-то из официальных лиц США, Японии или Южной Кореи назвал точный предельный срок для денуклеаризации КНДР. Издание не исключает, что вопрос о денуклеаризации Северной Кореи к 2020 году может быть поднят в ходе запланированного межкорейского саммита, а также на саммите лидеров КНДР и США.

"В КНДР нет смены власти. Чем больше времени проходит, тем больше у нее возможностей что-то сделать… КНДР не будет награждена чем-либо без конкретных и необратимых шагов", — добавил глава МИД Японии.

При этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил в более мягком ключе. Он приветствовал заявление КНДР, назвав его "продвижением вперед", но вместе с тем подчеркнул, что следует пристально следить за тем, чтобы "это привело к полному, подконтрольному и необратимому уничтожению ядерного вооружения, оружия массового поражения и баллистических ракет".

"В ходе японо-американского саммита мы обсудили, как реагировать на различные изменения в КНДР", — цитирует Абэ агентство Киодо.

Он добавил, что Токио намерен действовать совместно с США, а также в рамках трехстороннего взаимодействия с США и Южной Кореей.

Схожим образом высказались в Евросоюзе. Глава дипломатии ЕС Федерики Могерини назвала решение Пхеньяна "позитивным", выразила надежду, что предстоящие переговоры КНДР с Южной Кореей и США "смогут и впредь укреплять доверие и принесут дополнительные, конкретные и позитивные результаты". ЕС при этом намерен "поддерживать переговорное решение любым возможным способом, в том числе путем обмена нашим собственным опытом переговоров по денуклеаризации".

Но в то же время ЕС будет вести в отношении КНДР политику, сочетающую сильное давление посредством санкций и открытые каналы коммуникации. "Мы также будем продолжать в полном объеме осуществлять нашу политику критического взаимодействия, которая сочетает в себе сильное давление на режим КНДР посредством санкций — как введенных ООН, так и самостоятельно введенных на уровне Европейского союза — с сохранением открытых каналов коммуникации", — говорится в заявлении Могерини.

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Пытающаяся покинуть Евросоюз Великобритания также считает "позитивным шагом" приостановку КНДР ядерных и ракетных испытаний и выражает надежду, что это означает стремление к добросовестным переговорам. Представитель британского МИД при этом подчеркнул в комментарии РИА Новости, что основной задачей остается полная, поддающаяся проверке и необратимая денуклеаризации Корейского полуострова, которая должны быть обеспечена мирными средствами.

Пекин отреагировал на заявление своего соседа в числе первых, однозначно приветствовав его. Официальный представитель МИД Китая Лу Кана даже обратил внимание на то, что КНДР не только заявила об остановке испытаний, но поставила себе цель стимулировать экономическое развитие, пожелав КНДР успехов в этом.

"Китай считает, что соответствующее решение КНДР поможет дальнейшему смягчению ситуации на Корейском полуострове и продвижению процесса денуклеаризации", — говорится в заявлении представителя ведомства.

Пекин также подчеркнул тот факт, что урегулирование конфликтов предполагает компромиссы — уступки должны делать все стороны.

"Китай надеется, что все соответствующие стороны сделают шаг навстречу друг другу, предпримут конкретные действия для осуществления продолжительного мира и совместного развития в регионе", — говорится в заявлении представителя ведомства.

Он подчеркнул, что сам Китай намерен продолжать играть активную роль в этом процессе.

Схожей оказалась и реакция Москвы. МИД РФ заявил, что решение Пхеньяна является "важным шагом в направлении дальнейшей разрядки напряженности на Корейском полуострове и закрепления позитивных тенденций по нормализации обстановки в Северо-Восточной Азии".

Как и Китай, Россия призвала США и Южную Корею к ответным шагам. "Призываем США и Республику Корея предпринять адекватные встречные шаги, направленные на снижение военной активности в регионе и достижение взаимоприемлемых договоренностей с КНДР на предстоящих межкорейском и американо-северокорейском саммитах", — говорится в комментарии МИД РФ.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство "с удовлетворением" отметило, что ситуация на полуострове развивается "в положительном ключе в русле предложенной Россией и Китаем "дорожной карты" корейского урегулирования, сообщает МИД. Дорожная карта на первых этапах предполагает взаимное замораживание военной деятельности в регионе, а также налаживание прямых контактов КНДР с США и Республикой Корея с последующим выходом на многосторонние переговоры по комплексному решению всех проблем Корейского полуострова, включая ядерную.

Опрошенные эксперты однозначно позитивно оценили решение Трудовой партии КНДР. Они рассматривают заявление Пхеньяна как подготовку к предстоящим переговорам КНДР с Южной Кореей и США.

"Я думаю, что это вполне естественный шаг КНДР, то есть это создание благоприятных условий для переговоров. КНДР показывает, что она готова к переговорам, и более того, она создает ту ситуацию, которая могла бы максимальным образом способствовать успеху этих переговоров", — заявил заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

Но при этом, подчеркнул эксперт, руководство КНДР "оставляет порох сухим и не собираются отказываться от тех достижений, которых они добавились".

"КНДР совершенно четко указывает, что-то, чего она добилась с точки зрения укрепления своей обороноспособности, а именно ядерного оружия, она совершенно не намерена его ликвидировать, это остается важнейшей ее картой на столе. Этот подход по-своему очень компромиссный, но с другой стороны понятно, что переговоры будут очень сложными и тяжелыми", — пояснил эксперт.

Он добавил, что пока это общая сформулированная переговорная позиция КНДР, а на самих переговорах "будет очень много нюансов, связанных с экономикой, с сотрудничеством, с планами развития отношений между двумя Кореям".

Поскольку КНДР сохраняет ядерный арсенал, Мосяков отметил, что быстрая денуклеаризация на нынешнем этапе маловероятна.

"Дорога к главной цели — денуклеаризации, ликвидации ракетно-ядерного оружия, — она может быть очень длинная, и она может состоять из разных этапов, этапов, которые в первую очередь связаны с изменением атмосферы межкорейских отношений, появлением каких-то новых факторов, которые будут играть существенную роль в их отношениях, созданием новой атмосферы в регионе, тогда, конечно, к этому вопросу можно теоретически вернуться, но сегодня, в данный момент, мне кажется это маловероятным", — пояснил он.