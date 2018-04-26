наверх
26.04.201809:42
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.09
  • EUR32.01+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Зарубежье

    Трамп и Макрон обсудили Иран и Сирию

    (обновлено: )26
    Об особом характере визита президента Франции, приуроченного к 250-летию отношений между странами, говорил не только сам его статус - государственный – высший по дипломатической шкале.
    Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в США
    @DonaldTrump

    РИА Новости Украина

    Вопросы Ирана, Сирии и КНДР стали центральными в ходе государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в США. По итогам переговоров с президентом Дональдом Трампом в Белом доме французский лидер сообщил, что Париж выступает на начало переговоров по заключению нового соглашения с Ираном по ядерной программе, не разрывая прежние договоренности.

    Трамп в свою очередь рассказал, что с террористами в Сирии почти покончено и скоро предстоит принимать "важное решеное" по урегулированию многолетнего конфликта в этой стране.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук: почему Трамп и Макрон молчали об Украине

    Важные, а возможно, и исторические заявления лидеров прозвучали на фоне их стремления придать самому визиту исключительный и даже в чем-то исторический характер, что, по задумке Вашингтона и Парижа, должно отражать необычайно тесные и прочные отношения между странами, пишут РИА Новости.

    Об особом характере визита, приуроченного к 250-летию отношений между странами, говорил не только сам его статус (государственный – высший по дипломатической шкале), но и большое число деталей, сопровождавших общение лидеров.

    В частности, неофициальная программа визита началась во вторник с подарка Макрона – саженца дуба, который президенты вместе посадили в саду Белого дома. Супруги глав государств тоже присутствовали при знаковом событии, но в посадке не участвовали – в платьях и туфлях на каблуках им явно было бы это неудобно. Подарок имел исторический подтекст, который позднее объяснил сам Макрон: саженец был привезен из местечка Бело, где сто лет назад американские и французские солдаты принимали участие в сражениях с немецкими войсками во время Первой Мировой войны.

    Смотрите также: Сажающие дуб Трамп и Макрон превратились в мем

    После занятий приусадебным хозяйством чета Макронов нанесла визит на могилу первого президента США Джорджа Вашингтона в имение Маунт-Вернон в 30 километрах от столицы. Трамп позднее напомнит, что такой же визит почти 200 лет назад совершил французский политический деятель Жильбер Лафает, который принимал участие в Войне за независимость США на стороне североамериканских колоний, за что его именем назвали сквер перед Белым домом и там же воздвигли памятник.

    Во вторник торжественная часть церемонии началась с 21 орудийного залпа. Под звуки оркестра президенты прошли перед выстроившимися на лужайке Белого дома представителями разных родов войск в парадном обмундировании. Всего там было около 500 военнослужащих. Затем президенты с супругами поднялись на трибуну, перед ними прошел оркестр в исторической красно-бежевой форме — ливреях и треуголках. По окончании приветственных речей, в которых оба лидера не раз касались долгой истории межгосударственных отношений, президенты еще раз обнялись, похлопали друг друга, а Трамп снова два раза поцеловал Макрона в обе щеки.

    Позднее на пресс-конференции лидеры вновь продемонстрировали "крепкую дружбу" путем рукопожатия, которое напоминало что-то среднее между армрестлингом и перетягиванием каната. Макрон на фоне Трампа, который выше его чуть ли не на голову, пытался держаться достойно и, уходя, трижды полопал коллегу по плечу.

    Майк Помпео
    SAUL LOEB / AFP
    Тайный визит Помпео. Переговоры США - КНДР и позиция Китая

    Одной из целей визита Макрона в Вашингтона называли сохранение соглашения с Ираном по ядерной программе, из которой угрожает выйти Трамп. В качестве дедлайна он называл 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.

    Издание Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщило, что США и европейские участники "шестерки" по Ирану выработали условия, на которых Трамп останется в соглашении по иранскому атому, американо-европейские договоренности предполагают, что иранское ядерное соглашение не будет изменено.

    Франция не стала целиком поддерживать США в этом вопросе, однако в самом начале переговоров с американским коллегой французский президент предпочел обозначить схожесть, а не различия в позициях.

    "Мы хотим сдержать присутствие Ирана в регионе", — сказал Макрон.

    Трамп на ту же тему выступил в традиционном для себя жанре угроз: "Если они (Иран – ред.) возобновят свою ядерную программу, у них будут такие проблемы, каких никогда не было".

    На совместной пресс-конференции Макрона и Трампа стало понятно, что достигнут некий компромисс: Франция не поддерживает разрыв соглашения с Ираном, но хочет начать работу над новым соглашением.

    Читайте также: КНДР официально приостановила ракетно-ядерные испытания: реакция в мире

    "Вы считаете, что соглашение, которые было заключено с Ираном в 2015 году, это плохое соглашение. На протяжении нескольких месяцев я говорю, что это недостаточное соглашение, но которое, во всяком случае, помогает нам иметь контроль над ядерной активностью. Мы хотели бы начать работать над новым соглашение с Ираном", — сказал президент Франции.

    "Мы не разрываем соглашение, чтобы оказаться нигде. Мы создадим новое соглашение, более полное", — пояснил французский лидер.

    По словам Макрона, новое соглашение будет включать четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе.

    Он отметил, что не было никакой тайны в том, что у Парижа и Вашингтона не было одинаковой позиции по Ирану изначально. Тем не менее, Макрон подчеркнул, что во время переговоров с Трампом они подробно обсудили эту тему.

    Также Макрон выразил надежду, что к работе над новым соглашением по Ирану присоединятся региональные державы, страны Европы, "и, конечно, Россия и Турция".

    Трамп на контрасте с Макроном выступил в роли "злого следователя". Он много говорил о "злонамеренной деятельности Ирана", обвиняя его во всех конфликтах в регионе, напоминал, что нельзя допустить обладания Ираном оружия массового уничтожения и ракетными технологиями. Новым здесь стало объявление планов по созданию "барьера", который должен закрыть Ирану доступ к Средиземному морю.

    Сотрудник в офисе биржи. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк
    Последствия ударов по Сирии: что будет с ценами на золото и металлы

    "Мы поставим мощный барьер перед Средиземноморьем, что, на мой взгляд, очень важно, потому что если мы этого не сделаем, то Иран получит прямой (доступ) к Средиземноморью, а этого не должно быть", — заявил президент.

    С учетом того, что такой доступ может быть обеспечен Ирану лишь через Сирию и Ливан, более ясной становится стратегия США и их союзников по сохранению своего присутствия в регионе.

    В последнее время риторика Вашингтона в адрес Дамаска вновь ужесточилась, и стали звучать заявления о том, что американские военные должны остаться в стране не только до разгрома террористов ИГ, но и содействовать "стабилизации и политическому переходу". Франция, которая долго добивается ухода президента Сирии Башара Асада, в этом вопросе выступает как верный союзник США, подтверждением чего стали ее недавнее участие в ударах по сирийским объектам.

    Правда, на пресс-конференции Трамп вновь сказал, что хотел бы "уйти из Сирии", но тут же оговорился, что "мы хотим оставить очень прочный и очень продолжительный след и это важная часть наших обсуждений".

    "Мы практически покончили с ИГ, и скоро будем принимать очень важные решения", — сказал президент, не уточнив, какие.

    Из последующих слов американского лидера стало понятно, что решения будут касаться в том числе и того, "кто будет платить".

    "Там (на Ближнем Востоке) есть очень богатые страны … Мы защищаем их. Они должны взять и заплатить за то, что происходит. Потому что не думаю, что США или Франция должны платить огромную цену за то, что происходит … И они заплатят за это. Мы говорили с ними. Они заплатят. США не будут продолжать платить", — заявил Трамп.

    Он добавил, что эти страны также "разместят свои войска на земле", а США, напротив, вернут своих военнослужащих. Президент не уточнил, где именно предполагается разместить войска стран региона, но ранее в СМИ сообщалось о желании Трампа уговорить арабские государства разместить войска в Сирии.

    Читайте также: В США назвали угрозу миропорядку — Китай и вопросы кредитования

    По его словам, США за последние 18 лет вложили в регион 7 триллионов долларов, а получили "меньше, чем ничего".

    Гораздо лучше, по словам президента США, обстоит ситуация вокруг КНДР, из-за которой еще недавно, как казалось, могла начаться война. Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится очень скоро и что тот "ведет себя открыто".

    "Тем не менее, добиваясь мира, мы не повторим ошибки предыдущих администраций (США). Кампания максимального давления продолжится", — сказал он.

    При этом президент подчеркнул, что КНДР в преддверии саммита сделала много уступок, а США — нет.

    "Я хочу видеть денуклеаризацию Северной Кореи. Уже много уступок было сделано (со стороны КНДР). Мы не сделали никаких уступок, несмотря на то, что СМИ сообщили, что я сделал какие-то уступки. Я даже не обсуждал уступки", — сказал Трамп.

    Ранее Белый дом сообщал, что саммит США-КНДР состоится в мае или в начале июня.

    Ракетный удар США и союзников по Сирии. Небо над Дамаском
    foxnews.com
    МИД ЕС оценил обстановку после ударов по Сирии

    Новые заявления Трампа прозвучали на фоне провозглашения КНДР 21 апреля нового стратегического курса, который подразумевает отказ от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики страны. Тем самым КНДР присоединяется к международным усилиям по всеобъемлющему прекращению ядерных испытаний, которое она признает важной частью глобального ядерного разоружения.

    Завершает официальную программу визита французского президента государственный ужин. Характерно, что для Трампа, как и для Макрона это будет первое подобное мероприятие в Белом доме: американский лидер стал первым президентом, не давшим ни одного ужина такого уровня за первый год пребывания у власти.

    Кроме того, туда впервые не приглашены журналисты и демократы. Исключение составили пара представителей штата Луизиана, который исторически связан с Францией. Масштаб мероприятия также обсуждается в СМИ: оно в разы меньше ужинов, которые организовывали при Бараке Обаме.

    Известно, что в меню первого ужина Трампа нет фастфуда, но есть французская тема.

    Гостям, которых в Белом доме соберется около 150 человек, сначала предложат биточки из козьего сыра, томатный джем, кусочки бисквита на обезжиренных сливках и листья разноцветного молодого салата. На второе подадут каре ягненка в соусе из обжаренного лука с рисом сорта Carolina Gold.

    Читайте также: Япония, Индия и ЕС могут стать партнерами Китая в противодействии США

    Завершает меню десерт: пирог с нектаринами и мороженое "Крем-фреш".

    Вино было подобрано так, чтобы соответствовать меню и отражать историческую дружбу между Соединенными Штатами и Францией. В частности, на столах будет белое шардоне Evenstad reserve винодельни Domaine Serene 2015 года. Его делают в США, но виноград был завезен из французского Дижона. Его выдерживают более 12 месяцев в бочках, частично сделанных из французского дуба. Эти вина можно купить примерно за 60 долларов. Замыкает список игристое белое вино Cremant 2014 года. Это не особый выбор, его регулярно подают в Белом доме на официальных мероприятиях. В данном случае оно рекомендовано к нектариновому пирогу. Стоимость его в магазинах в пределах 40 долларов. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинская православная церковь США
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Возложение цветов к Мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве
    32-я годовщина аварии на ЧАЭС
    Ситуация в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата