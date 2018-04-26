Трамп и Макрон обсудили Иран и Сирию

РИА Новости Украина

Вопросы Ирана, Сирии и КНДР стали центральными в ходе государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в США. По итогам переговоров с президентом Дональдом Трампом в Белом доме французский лидер сообщил, что Париж выступает на начало переговоров по заключению нового соглашения с Ираном по ядерной программе, не разрывая прежние договоренности.

Трамп в свою очередь рассказал, что с террористами в Сирии почти покончено и скоро предстоит принимать "важное решеное" по урегулированию многолетнего конфликта в этой стране.

Важные, а возможно, и исторические заявления лидеров прозвучали на фоне их стремления придать самому визиту исключительный и даже в чем-то исторический характер, что, по задумке Вашингтона и Парижа, должно отражать необычайно тесные и прочные отношения между странами, пишут РИА Новости.

Об особом характере визита, приуроченного к 250-летию отношений между странами, говорил не только сам его статус (государственный – высший по дипломатической шкале), но и большое число деталей, сопровождавших общение лидеров.

В частности, неофициальная программа визита началась во вторник с подарка Макрона – саженца дуба, который президенты вместе посадили в саду Белого дома. Супруги глав государств тоже присутствовали при знаковом событии, но в посадке не участвовали – в платьях и туфлях на каблуках им явно было бы это неудобно. Подарок имел исторический подтекст, который позднее объяснил сам Макрон: саженец был привезен из местечка Бело, где сто лет назад американские и французские солдаты принимали участие в сражениях с немецкими войсками во время Первой Мировой войны.

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После занятий приусадебным хозяйством чета Макронов нанесла визит на могилу первого президента США Джорджа Вашингтона в имение Маунт-Вернон в 30 километрах от столицы. Трамп позднее напомнит, что такой же визит почти 200 лет назад совершил французский политический деятель Жильбер Лафает, который принимал участие в Войне за независимость США на стороне североамериканских колоний, за что его именем назвали сквер перед Белым домом и там же воздвигли памятник.

Во вторник торжественная часть церемонии началась с 21 орудийного залпа. Под звуки оркестра президенты прошли перед выстроившимися на лужайке Белого дома представителями разных родов войск в парадном обмундировании. Всего там было около 500 военнослужащих. Затем президенты с супругами поднялись на трибуну, перед ними прошел оркестр в исторической красно-бежевой форме — ливреях и треуголках. По окончании приветственных речей, в которых оба лидера не раз касались долгой истории межгосударственных отношений, президенты еще раз обнялись, похлопали друг друга, а Трамп снова два раза поцеловал Макрона в обе щеки.

Позднее на пресс-конференции лидеры вновь продемонстрировали "крепкую дружбу" путем рукопожатия, которое напоминало что-то среднее между армрестлингом и перетягиванием каната. Макрон на фоне Трампа, который выше его чуть ли не на голову, пытался держаться достойно и, уходя, трижды полопал коллегу по плечу.

Одной из целей визита Макрона в Вашингтона называли сохранение соглашения с Ираном по ядерной программе, из которой угрожает выйти Трамп. В качестве дедлайна он называл 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.

Издание Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщило, что США и европейские участники "шестерки" по Ирану выработали условия, на которых Трамп останется в соглашении по иранскому атому, американо-европейские договоренности предполагают, что иранское ядерное соглашение не будет изменено.

Франция не стала целиком поддерживать США в этом вопросе, однако в самом начале переговоров с американским коллегой французский президент предпочел обозначить схожесть, а не различия в позициях.

"Мы хотим сдержать присутствие Ирана в регионе", — сказал Макрон.

Трамп на ту же тему выступил в традиционном для себя жанре угроз: "Если они (Иран – ред.) возобновят свою ядерную программу, у них будут такие проблемы, каких никогда не было".

На совместной пресс-конференции Макрона и Трампа стало понятно, что достигнут некий компромисс: Франция не поддерживает разрыв соглашения с Ираном, но хочет начать работу над новым соглашением.

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"Вы считаете, что соглашение, которые было заключено с Ираном в 2015 году, это плохое соглашение. На протяжении нескольких месяцев я говорю, что это недостаточное соглашение, но которое, во всяком случае, помогает нам иметь контроль над ядерной активностью. Мы хотели бы начать работать над новым соглашение с Ираном", — сказал президент Франции.

"Мы не разрываем соглашение, чтобы оказаться нигде. Мы создадим новое соглашение, более полное", — пояснил французский лидер.

По словам Макрона, новое соглашение будет включать четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе.

Он отметил, что не было никакой тайны в том, что у Парижа и Вашингтона не было одинаковой позиции по Ирану изначально. Тем не менее, Макрон подчеркнул, что во время переговоров с Трампом они подробно обсудили эту тему.

Также Макрон выразил надежду, что к работе над новым соглашением по Ирану присоединятся региональные державы, страны Европы, "и, конечно, Россия и Турция".

Трамп на контрасте с Макроном выступил в роли "злого следователя". Он много говорил о "злонамеренной деятельности Ирана", обвиняя его во всех конфликтах в регионе, напоминал, что нельзя допустить обладания Ираном оружия массового уничтожения и ракетными технологиями. Новым здесь стало объявление планов по созданию "барьера", который должен закрыть Ирану доступ к Средиземному морю.

"Мы поставим мощный барьер перед Средиземноморьем, что, на мой взгляд, очень важно, потому что если мы этого не сделаем, то Иран получит прямой (доступ) к Средиземноморью, а этого не должно быть", — заявил президент.

С учетом того, что такой доступ может быть обеспечен Ирану лишь через Сирию и Ливан, более ясной становится стратегия США и их союзников по сохранению своего присутствия в регионе.

В последнее время риторика Вашингтона в адрес Дамаска вновь ужесточилась, и стали звучать заявления о том, что американские военные должны остаться в стране не только до разгрома террористов ИГ, но и содействовать "стабилизации и политическому переходу". Франция, которая долго добивается ухода президента Сирии Башара Асада, в этом вопросе выступает как верный союзник США, подтверждением чего стали ее недавнее участие в ударах по сирийским объектам.

Правда, на пресс-конференции Трамп вновь сказал, что хотел бы "уйти из Сирии", но тут же оговорился, что "мы хотим оставить очень прочный и очень продолжительный след и это важная часть наших обсуждений".

"Мы практически покончили с ИГ, и скоро будем принимать очень важные решения", — сказал президент, не уточнив, какие.

Из последующих слов американского лидера стало понятно, что решения будут касаться в том числе и того, "кто будет платить".

"Там (на Ближнем Востоке) есть очень богатые страны … Мы защищаем их. Они должны взять и заплатить за то, что происходит. Потому что не думаю, что США или Франция должны платить огромную цену за то, что происходит … И они заплатят за это. Мы говорили с ними. Они заплатят. США не будут продолжать платить", — заявил Трамп.

Он добавил, что эти страны также "разместят свои войска на земле", а США, напротив, вернут своих военнослужащих. Президент не уточнил, где именно предполагается разместить войска стран региона, но ранее в СМИ сообщалось о желании Трампа уговорить арабские государства разместить войска в Сирии.

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По его словам, США за последние 18 лет вложили в регион 7 триллионов долларов, а получили "меньше, чем ничего".

Гораздо лучше, по словам президента США, обстоит ситуация вокруг КНДР, из-за которой еще недавно, как казалось, могла начаться война. Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится очень скоро и что тот "ведет себя открыто".

"Тем не менее, добиваясь мира, мы не повторим ошибки предыдущих администраций (США). Кампания максимального давления продолжится", — сказал он.

При этом президент подчеркнул, что КНДР в преддверии саммита сделала много уступок, а США — нет.

"Я хочу видеть денуклеаризацию Северной Кореи. Уже много уступок было сделано (со стороны КНДР). Мы не сделали никаких уступок, несмотря на то, что СМИ сообщили, что я сделал какие-то уступки. Я даже не обсуждал уступки", — сказал Трамп.

Ранее Белый дом сообщал, что саммит США-КНДР состоится в мае или в начале июня.

Новые заявления Трампа прозвучали на фоне провозглашения КНДР 21 апреля нового стратегического курса, который подразумевает отказ от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики страны. Тем самым КНДР присоединяется к международным усилиям по всеобъемлющему прекращению ядерных испытаний, которое она признает важной частью глобального ядерного разоружения.

Завершает официальную программу визита французского президента государственный ужин. Характерно, что для Трампа, как и для Макрона это будет первое подобное мероприятие в Белом доме: американский лидер стал первым президентом, не давшим ни одного ужина такого уровня за первый год пребывания у власти.

Кроме того, туда впервые не приглашены журналисты и демократы. Исключение составили пара представителей штата Луизиана, который исторически связан с Францией. Масштаб мероприятия также обсуждается в СМИ: оно в разы меньше ужинов, которые организовывали при Бараке Обаме.

Известно, что в меню первого ужина Трампа нет фастфуда, но есть французская тема.

Гостям, которых в Белом доме соберется около 150 человек, сначала предложат биточки из козьего сыра, томатный джем, кусочки бисквита на обезжиренных сливках и листья разноцветного молодого салата. На второе подадут каре ягненка в соусе из обжаренного лука с рисом сорта Carolina Gold.

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Завершает меню десерт: пирог с нектаринами и мороженое "Крем-фреш".

Вино было подобрано так, чтобы соответствовать меню и отражать историческую дружбу между Соединенными Штатами и Францией. В частности, на столах будет белое шардоне Evenstad reserve винодельни Domaine Serene 2015 года. Его делают в США, но виноград был завезен из французского Дижона. Его выдерживают более 12 месяцев в бочках, частично сделанных из французского дуба. Эти вина можно купить примерно за 60 долларов. Замыкает список игристое белое вино Cremant 2014 года. Это не особый выбор, его регулярно подают в Белом доме на официальных мероприятиях. В данном случае оно рекомендовано к нектариновому пирогу. Стоимость его в магазинах в пределах 40 долларов.