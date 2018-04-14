Ударом по Сирии Трамп хочет "наказать" Россию и Иран - WSJ

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп хочет атакой на Сирию не только "наказать" сирийское правительство, но и заставить "заплатить" союзников страны — Россию и Иран, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, американский президент недоволен вариантами атаки на Сирию, которые предложили ему его советники, и призывает к более решительным действиям. В частности, в разговоре с министром обороны США Джеймсом Мэттисом Трамп настаивал на планах удара по Сирии, при котором бы также "заплатили" покровительствующие стране Россия и Иран.

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"Он хочет, чтобы Мэттис чуть-чуть вышел за пределы", — сказал собеседник издания.

Глава Пентагона сопротивлялся планам президента из-за возможности возникновения "опасного конфликта" с российской или иранской стороной, пишет газета. Кроме того, Мэттис обеспокоен, что у американской администрации нет более широкой стратегии в регионе.

Согласно источникам издания, за последние два дня у ВС США было две возможности нанести удар по Сирии, однако Мэттис решил не воспользоваться ими. Одну из атак, запланированных на ночь четверга, Мэттис отменил из-за опасений эскалации ситуации с Россией.

Отмечается, что в пятницу после полудня Трамп планировал провести заседание с советниками по национальной безопасности, чтобы снова обсудить ситуацию в Сирии.

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Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".

В свою очередь в Кремле отметили, что не являются сторонниками twitter-дипломатии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "выдуманный предлог использования химического оружия в Думе не может быть поводом для силовых действий".