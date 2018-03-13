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    Трамп продлил санкции против Ирана

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    Основными причинами продления санкций названы "действия и политика правительства Ирана, включая разработку баллистических ракет, поддержка международного терроризма и нарушения прав человека".
    Дональд Трамп. Архивное фото
    joe raedle / POOL / AFP

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп продлил санкции против Ирана, введенные исполнительными указами президентов США в 1995, 2010 и 2012-2013 годах, сообщил Белый дом.

    Президент США Дональд Трамп на Геассамблее ООН.
    REUTERS Kevin Lamarque
    А Трамп – против. Мировой конфликт из-за соглашения по Ирану

    Санкции продлены на год, начиная с 15 марта 2018 года, когда истекает очередной годовой срок их применения. В качестве причин продления санкций названы "действия и политика правительства Ирана, включая разработку баллистических ракет, поддержка международного терроризма и нарушения прав человека".

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    При этом продолжает действовать режим частичного снятия санкций против Ирана по ядерной программе в соответствии со Всеобъемлющим планом действий между Тегераном и "шестеркой" международных посредников (Россия, КНР, США, Франция, Германия, Великобритания).

    Напомним, в январе Трамп принял решение продлить режим частичного снятия санкций в этом аспекте, но заявил, что это продление будет последним.

    Накануне сообщалось, что Евросоюз продлил антироссийские санкции

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