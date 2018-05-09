Обама предупредил о последствиях выхода США из соглашения с Ираном

КИЕВ, 9 мая – РИА Новости Украина. Выход США из соглашения по иранской ядерной программе спровоцирует гонку вооружений на Ближнем Востоке, уверен экс-президент США Барак Обама.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году во время президентства Обамы достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

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Действующий президент США Дональд Трамп еще до избрания жестко критиковал соглашение, называя его "худшей сделкой", и не исключал, что выйдет из нее, если соглашение не удастся "исправить".

В специальном заявлении Обама назвал возможные негативные последствия от решения Трампа.

"Это может придать смелости и без того опасному режиму; угрожать нашим друзьям разрушениями; представлять неприемлемую опасность для собственной безопасности Америки; и спровоцировать гонку вооружений в самом опасном регионе мира. Если ограничения на ядерную программу Ирана в рамках СВПД будут утрачены, то мы можем ускорить тот день, когда столкнемся с выбором: жить с этой угрозой или воевать, чтобы предотвратить ее (угрозу)", — считает экс-президент.

Во вторник, 8 мая, Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе. По словам американского лидера, Иран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на действие "ядерного соглашения" с международным сообществом. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран выполнял обязательства ядерной сделки, а США этого не делали никогда.