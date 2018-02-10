СМИ узнали, зачем американец принес российский флаг на Олимпиаду

Болельщик пояснил, что слышал о допинговом скандале и о том, что российским спортсменам предписали соревноваться под нейтральным флагом. Вахуда подумал, что было бы неплохо их поддержать.

"Они четыре года тренировалась, готовились представить свою страну на Играх, но их лишили такой возможности. Мне хотелось, чтобы они чувствовали себя как дома, показать, что они со всеми равных. Ведь Олимпиада для всех", —пояснил американец.

Смотрите также: Олимпиада-2018. Сборная Украины показала себя на открытии

Вахуда добавил, что ему бы хотелось "отставить политику в стороне" и просто выразить солидарность с российскими спортсменами.

"Нет сомнений в том, что они чистые, но их наказывают за возможные проступки других людей. Я против коллективной ответственности. Если эти олимпийцы чистые, они должны иметь возможность выступать за свою страну", — рассказал он.

Смотрите также: Церемония открытия Олимпийских Игр в Пхенчхане

Церемония открытия Игр-2018 состоялась в пятницу. Решением Международного олимпийского комитета (МОК). Российские спортсмены получили возможность поехать на Игры только после получения приглашения от специальной комиссии МОК. Выступать они должны под нейтральным флагом.