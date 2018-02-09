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    Церемония открытия Олимпийских Игр в Пхенчхане

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    В южнокорейском Пхенчхане началась торжественная церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр. Соревнования продлятся с 9 по 25 февраля.
    Открытие Олимпиады в Пхенчане
    Видео Life

    XXIII зимние Олимпийские игры 9 февраля стартуют в Пхенчхане (Южная Корея). Соревнования продлятся до 25 февраля.

    Ранее Пхенчхане прошла эстафета Олимпийского огня. В ней среди прочих принял участие главный олимпиец Украины Сергей Бубка, сообщает пресс-служба НОК Украины.

    Национальный флаг Украины на церемонии открытия ХХИИ зимних Олимпийских игр понесет олимпийская чемпионка и капитан женской сборной по биатлону Елена Пидгрушная.

    Олайн-трансляцию церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане проводил UA: Перший.

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